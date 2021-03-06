PTT, sıvı yağa 32 lira zam yaptı

Üst üste gelen zamlarla vatandaşın mutfağına almakta zorlandığı sıvı yağa yine zam geldi. BİM, Şok ve A-101 gibi indirim marketlerinde 59,50 liraya satılan 5 litrelik sıvı yağın fiyatı 62,50 liraya yükseldi.





İNDİRİMLİ HALİ BİLE PİYASADAN PAHALI

Asıl zam ucuz yağ satma sözü veren PTT’de oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Ayçiçek yağı 57,90 TL’den 99,96 liraya fırladı. PttAVM.com internet sitesi üzerinden satışa sunulan yağa yüzde 10 indirim yapılarak 89,95 liraya düşürüldü. İndirimli haliyle bile PTT’nin sattığı yağ piyasadaki Ayçiçek yağlarından 27,45 lira daha yüksek fiyatta.





VATANDAŞIN GÜNDEMİ ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre yüzde 15,61’e yükselen enflasyonda gıda zamları önemli yer tutuyor. Zam üstüne zam gelen Ayçiçek yağındaki fiyat artışları sosyal medyada da vatandaşın tepkisini çekiyor. Yurttaşlar, çektiği videolarda marketten aldıkları sıvı yağı törenle evine getiriyor. Son olarak Güldür Güldür Show programında da sıvı yağa gelen zamlar iğneleyici bir dille eleştirildi.