PTT'de Varlık Fonu vurgunu

2017 yılının şubat ayıydı. Türkiye’nin en değerli kurumları, millete ait olan arsalar ve dev şirketler Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildi. Fon doğrudan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlandı. Erdoğan’ın kararı ile 60 milyar dolarlık fon yönetiminin başına damadı Berat Albayrak geçirildi.





Cumhuriyet’in haberine göre, TVF’nin üzerine özel yasalarla perdeler örtüldü. Örneğin, millete ait şirketlerde ne olduğunu, millet adına denetleyen Sayıştay, Varlık Fonu’nda devre dışı bırakıldı.







KAMU DENETİMİ YOK

Sayıştay, Varlık Fonu’nu hiçbir şekilde denetleyemiyor. Kamu zararı açısından rapor düzenleyemiyor. Sayıştay yasası bu özel düzenleme için değiştirildi. Fon, Kamu İhale Yasası kapsamından çıkarıldı. Sayıştay fona devredilen bazı şirketlerde inceleme yapabiliyor. O şirketlerin alt şirketlerinde ise hiçbir şekilde denetleme yapamıyor. Bu nedenle fona devredilen şirketler, alt şirketler, yani iştirakler kurarak denetim kapsamından çıkarılıyor. Bu alt şirketler ise kamu denetimine tabi değil! Yani AKP bürokratları bu şirketleri sanki kendileri kurup var etmiş gibi yönetip, karar alabiliyor.













ZARAR BAŞLADI

Peki, BOTAŞ’tan Türk Hava Yolları’na, Vakıfbank’tan PTT’ye kadar Türk halkına ait 60 milyar dolarlık varlık, neden şeffaf şekilde denetlenmiyor! Bu örtünün elimize uzanan belgelerle bir ilişkisi var, çünkü, yalnızca PTT’de 1.5 milyar TL buhar oldu.





179 yıl önce temelleri atılan PTT, Türk milletinin en değerli, en yaygın ve kârlı şirketlerinden biriydi. İki yıl önce, başında damat Berat Albayrak’ın olduğu Varlık Fonu’na aktarıldığında kasasında 650 milyon TL vardı! İki yılın sonunda PTT tam 900 milyon TL zarar etti.





PARFÜME 5 MİLYON TL

Varlık Fonu’nun kendi iç denetim raporlarına yansıyan ayrıntılar dudak uçuklatıyor. Örneğin PTT, şubelerinde kullanılmak üzere oda parfümü sipariş ediyor. Bu parfümlere bir yılda 5 milyon TL harcanıyor.





Oda parfümü için piyasa fiyatlarının üzerinde ödeme yapılıyor. Maliyeti 2 TL olan spreyler için 60 TL ödeniyor. Şubelere verilmek üzere tam 600 bin adet koku sipariş ediliyor. Oysa PTT’nin toplam şube sayısı 3 bin 800.





İŞTİRAKLERDE BÜYÜK ZARAR

TVF raporu, PTT’nin iştiraklerinde de sermaye transferlerinin “yanlış” planlanması ile zararlar oluştuğunu belirtiyor. Örneğin ticari faaliyetlerine başlamayan Kule A.Ş’nin hesaplarına 20 milyon TL nakit aktarılmış. Bu nakit paranın faaliyeti olmayan şirkete neden aktarıldığı ve nasıl harcandığı merak konusu. PTT’nin Anadolum Destek Lojistik Hizmeti A.Ş adlı araç kiralama firması da Türk halkının milli şirketini ciddi zarara uğratan iştiraklerden biri. Raporda araç kiralama bedelleri ve reklam anlaşmalarının piyasa şartları ile örtüşmediği maddeler halinde dile getiriliyor.





PTT ve Sayıştay denetimine tabi olmayan iştirakleri, hizmet satın almalarından, reklam ve promosyon harcamalarına, maaş ödemelerinden, sözleşmelere kadar piyasa fiyatlarının üzerinde, ayrıcalıklı, hayatın olağan akışının dışında iş ve işlemler yapmakla eleştiriliyor.





PARALAR KİMİN CEBİNE GİRDİ?

TVF’ye devredilmeden önce kasasında 650 milyon TL para olan PTT’nin, fona devredildikten sonra iki yıl içinde 900 milyon TL zarara uğraması yani 1.5 milyar TL’nin PTT’den buhar olması “Bu paralar kimin cebine girdi” sorusunu gündeme getiriyor.





TVF’nin bağlı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve fon yönetiminin başındaki Berat Albayrak’ın zararlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. Fona devredilen diğer şirketlerin Saray’ın kontrolüne geçtikten sonraki kâr-zarar durumunu, devletin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi gereği açıklaması gerektiği belirtiliyor.





PARTİ KADROLARINA BALLI MAAŞLAR

PTT fona devredildikten sonra hızla alt şirketler yani iştirakler kuruluyor. PTT Anadolum, Kule A.Ş, PaYE, PTTAVM, PTT teknoloji gibi. Bu şirketlere ayrıcalıklı yöneticiler yüksek maaşlarla atanıyor. Bir yönetici birden fazla kurumdan maaş alabilir hale getiriliyor. Tamamı AKP’ye yakın eski danışman ve bürokrat kadrolarından oluşan yöneticilere öyle ayrıcalık tanınmış ki, genel müdürler için 5 yıl, yardımcıları için 3 yıllık garanti süreli sözleşmeler imzalanmış. Yetmemiş, bu kişiler sözleşme bitimine 1 ay bile kalsa iş akitleri feshedildiğinde 5 yıllık tazminata hak kazanıyorlar.





YILDIRIM KÂR EDİYOR DEMİŞTİ

AKP’li Binali Yıldırım, başbakanlığı döneminde yaptığı açıklamada PTT’nin kâr eden bir kurum olduğunu söylemişti: “2003’te ben göreve başladığımda (Ulaştırma Bakanlığı) 170 yıllık mazisi olan PTT 11 trilyon zarar ediyor ve bir ayda 2 milyon 400 bin işlem yapılıyordu. Şu anda yaptığı işlem sayısı 30 milyonu geçti ve PTT 500 milyon lira civarında kâr ediyor. PTT millete yük olmuyor, milletin yükünü taşımaya devam ediyor. PTT bir marka oldu. Türkiye’nin markası değil, dünyanın bir markası oldu. Tıpkı THY, Türk Telekom gibi. Bunlar ülkemizin değerleridir”