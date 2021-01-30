PTT'den 'yağcı' Zade'ye kıyak!

PTT’nin, Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in şirketinden (Zade) temin ettiği yağı, bu şirketin kendi online sitesine göre yüzde 15 ila yüzde 20 arasında değişen oranda daha pahalı satması kafaları karıştırdı.





Büyükhelvacıgil geçen hafta yaptığı açıklamada, "Pahalı olması mesele değil, mühim olan yağı bulabilmek." demişti.





HANİ AYÇİÇEK YAĞI UCUZA SATILACAKTI?





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti gıda zamlarına çözüm diye Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ),Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) ürünlerini de online satış yaptığı PttAVM.com’a dahil etti.





Yapılan plana göre ayçiçeği yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecekti.





PttAVM.com üzerinden satışa çıkan "Zade" markalı ürünler, 2003-2013 yılları arasında Konya Sanayi Odası Başkanlığı yapan ve "AKP'nin iş dünyasındaki arka bahçesi" diye nitelenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyesi Tahir Büyükhelvacıgil’in sahibi olduğu Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Konya’nın Meram ilçesinde bulunan fabrikada üretiliyor.





Şirket geçen ay Konya Ticaret Odası’na başvurarak kendi online (çevrimiçi) satış sitesini açmıştı. Şirket, ürünlerini kendisine ait zade.com.tr ve yagsepetim.com isimli internet sitesinden de satıyor.





PTTAVM 10 LİTRELİK AYÇİÇEĞİNİ 12 TL DAHA PAHALIYA SATIYOR





PTT’nin indirimli olarak sattığı ayçiçeği yağlarının üreticisi olan Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, aralık ayında resmi başvuru yaparak internet üzerinde kendi yağlarını satmaya başladı.





Şirket www.yagsepetim.com sitesinin de sahibi ve buradan satış yapıyor. www.zade.com.tr ve yagsepetim.com isimli internet sitesindeki şirketin kendi üretimi olan 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçeği yağı, 164,90 TL iken indirimli olarak 145,90TL’ye satılıyor.





PTT’nin sitesinde ise aynı ürün satış fiyatı 194,90 TL görünüyor ve yüzde 9 indirim yapıldığı iddiası ile vatandaşa 176,89 TL’den satılıyor. Vatandaş pttavm yerine üretici şirketin kendi sitesi üzerinden aynı yağı satın aldığında 11 TL 99 kuruş daha kazançlı çıkacak. Bu fiyat farkı pttAVM’nin ürünü yüzde 21,24 daha pahalıya sattığı anlamına geliyor.





PTT'NİN TARİFESİ: 1 LİTRE YAĞ 4 TL DAHA PAHALI





PttAVM.com üzerinden satışa çıkan ucuz ayçiçek yağı Zade markalı bir litrelik ayçiçek yağının liste fiyatı 41,90 TL ve bu fiyattan yüzde 29 indirim yapılarak vatandaşa 29,90 TL’ye satılıyor.





Ancak Zade firmasının bu ürünün kendi web sitesindeki liste fiyatı 38,90 TL, ancak firma bu fiyattan indirim yaparak tüketiciye 25,90 TL’den satıyor.





ANKA'nın haberine göre tüketici, firmanın kendi sitesi yerine pttavm’den alışveriş yaparsa 4 TL zarar edecek. PTTavm'nin Yudum marka ayçiçek yağını da Migros markete kıyasla 20 lira daha pahalıya sattığı ortaya çıktı.













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