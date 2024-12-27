'Pudra şekeri' davasında AKP'li Ayvatoğlu için ne karar verildi?

AKP Genel Merkezi'nde büro çalışanıyken Kürşat Ayvatoğlu, 2021'de aracının içindeyken burnundan bir madde çekti. Ayvatoğlu'nun kokain çektiği iddia edildi. Ayvatoğlu, savcılık ifadesinde, "Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk" dedi.





Ayvatoğlu'nun 'pudra şekeri' Türkiye'nin gündemine oturdu. Ayvatoğlu, 28 Mart 2021'de yaptığı açıklamada, "Ardından uyuşturucu batağına sürüklendi, içine çektikçe beni çekti, kendim olmaktan çıktığım bir dünyanın içinde savruldum" sözleriyle uyuşturucu itirafı yaptı.





Taşköprüpostası'nın haberien göre; görüntüler nedeniyle yargılanan AKP'li Ayvatoğlu, beraat etti. Kastamonu Belediyesinin eski çalışanlarından da olan Ayvatoğlu'nun da aralarında yer aldığı 5 sanık hakkında Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı verildi.





AYVATOĞLU PUDRA İFADESİNİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA NELER DEMİŞTİ?

Ayvatoğlu adına açıklama yapıldı: Uyuşturucuyu kabul etti, serveti nasıl kazandığını ise söylemedi Ayvatoğlu adına açıklama yapıldı: Uyuşturucuyu kabul etti, serveti nasıl kazandığını ise söylemedi.







