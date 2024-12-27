Samanyolu Haber /Gündem / 'Pudra şekeri' davasında AKP'li Ayvatoğlu için ne karar verildi? /27 Aralık 2024 14:13

'Pudra şekeri' davasında AKP'li Ayvatoğlu için ne karar verildi?

AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun aracının içinde burnundan beyaz bir maddeyi çekerken videosu Türkiye'nin gündemine 3 sene önce oturdu. Ayvatoğlu, çektiğinin pudra şekeri olduğunu kokain olmadığını iddia etti. Ayvatoğlu, o dönem sonrasında sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'uyuşturucu batağına' düştüğünü söyledi. Ayvatoğlu, beraat etti.

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AKP Genel Merkezi'nde büro çalışanıyken Kürşat Ayvatoğlu, 2021'de aracının içindeyken burnundan bir madde çekti. Ayvatoğlu'nun kokain çektiği iddia edildi. Ayvatoğlu, savcılık ifadesinde, "Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk" dedi.

Ayvatoğlu'nun 'pudra şekeri' Türkiye'nin gündemine oturdu. Ayvatoğlu, 28 Mart 2021'de yaptığı açıklamada, "Ardından uyuşturucu batağına sürüklendi, içine çektikçe beni çekti, kendim olmaktan çıktığım bir dünyanın içinde savruldum" sözleriyle uyuşturucu itirafı yaptı.

Taşköprüpostası'nın haberien göre; görüntüler nedeniyle yargılanan AKP'li Ayvatoğlu, beraat etti. Kastamonu Belediyesinin eski çalışanlarından da olan Ayvatoğlu'nun da aralarında yer aldığı 5 sanık hakkında Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı verildi.

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Ayvatoğlu adına açıklama yapıldı: Uyuşturucuyu kabul etti, serveti nasıl kazandığını ise söylemedi Ayvatoğlu adına açıklama yapıldı: Uyuşturucuyu kabul etti, serveti nasıl kazandığını ise söylemedi.


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