Pusula Akademi’den proje tabanlı yeni rehberlik modeli

Yeni neslin dijital dünya ile erken yaşta tanışması, onların manevi ihtiyaçlarıyla dertlenenleri türlü arayışlara itiyor. Romanya’daki Pusula Akademi insiyatifi, işlenecek rehberlik konularını proje yarışmasına dönüştürerek öğrenciler arasında tatlı bir rekabet oluşturdu.







KORONAVİRÜS SALGINI İLHAM OLDU





Yeni modelin formülünü, ‘oku, öğren ve sun’ şeklinde anlatan Pusula Akademi’nin sosyal aktivite koordinatörü Mehmet Büyükcombak, koronavirüs salgının getirdiği kısıtlamaların bu formatı ortaya çıkardığına dikkat çekiyor. ‘’Herkes eve kapanınca, rehberlik hizmetlerini online ortama taşımanın çaresini aradık.’’ diyen Büyükcombak, ekip arkadaşlarıyla birlikte yeni modeli Peygamberimizin Hayatı konulu proje üzerinde denemiş.

Pusula Akademi’nin sosyal aktivite koordinatörü Mehmet Büyükcombak







HER PROJEYE BİR DANIŞMAN





İlk uygulamanın hikayesini koordinatör Büyükcombak şöyle anlatıyor: ‘’Sosyal hesaplarımızdan ve sitemizden projeyi duyurduk, katılımı yaş gruplarına göre sınıflandırdık. Her öğrenciye bir danışmanla çalışma zorunluluğu koyduk. Öğrenci, Peygamberimizin hayatından bir kesiti, danışman eşliğinde proje haline getirip jüri önünde savundu. Dereceye girenleri ödüllendirdik.’’





SINIRLAR İKİNCİ YARIŞMADA AŞILDI





Umut veren katılım ve sunumlar, Pusula Akademi ekibini heyecanlandırmış. Sonbaharda açılan İman Hakikatleri konulu yarışmaya, Romanya’nın komşu ülkelerinden de katılım olmuş. İkinci yarışmada öğrencilerden, kısa film, canlandırma, resim, şiir gibi metodlarla iman hakikatlerini anlatması istenmiş. 180 proje arasında jüriden geçer not alanlar törenle ödüllendirilmiş.





ASR-I SAADETİN YILDIZLARI YARIŞMASI





Akademinin duyurduğu üçüncü yarışma Asr-ı Saadetin Yıldızları başlığını taşıyor. Yarışmaya katılan öğrenciler sunum ya da kısa filmle, seçtiği bir sahabenin hayatını anlatıyor. Yarışmanın değerlendirmesi önümüzdeki günlerde yapılacak.

Geliştirdikleri modelin öğrencilerin özgüvenini artırdığına dikkat çeken Mehmet Büyükcombak, tüm çalışma ve değerlendirmelerin online yapıldığını, yarışmaya katılımın ülke sınırlamasının kalktığını müjdeliyor.



