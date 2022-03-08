Samanyolu Haber /Gündem / Putin,11 Mart’ta fişi çekiyor: Rusya'yı Dünya'ya kapatıyor /08 Mart 2022 12:03

Putin,11 Mart’ta fişi çekiyor: Rusya'yı Dünya'ya kapatıyor

Rusya uzun süredir üzerinde çalıştığı interneti dış dünyaya kapatma planını devreye sokuyor. Alınan kararla tüm Rus siteleri Rusya’ya çağrıldı. 11 Mart’a kadar sitelerin sadece Rusya’da sunucusu bulunacak, ‘.ru’ uzantısı olacak ve Rusya DNS’ini kullanacak şekilde hizmet vermesi istendi. Bu hamleyle Rusya geçen yaz test ettiği gibi interneti dışa bağlı olmadan kendi kontrolüne alabilir.

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Başta ABD merkezli teknoloji şirketleri olmak üzere birçok ülkenin teknoloji yaptırımına maruz kalan Rusya, 11 Mart’ta Internet bağlantısını dış dünyaya tamamen kapatabilir. Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı’ndan yapılan 5 Mart 2022 tarihli duyuruda, Rus sitelerinin Rusya domain’i olan RuNet (.ru uzantılı adresler) uzantılı alan adlarına geçmesi istendi. Bu sitelerden server’larını (sunucularını) Rusya’ya taşıması istenirken, DNS olarak da yalnızca Rusya DNS’i kullanılması çağrısı yapıldı. Yapılan açıklamada, 11 Mart tarihine kadar söz konusu sitelerin sunucularını Rusya’ya taşıması, mail uzantılarının RuNet’e bağlı olması ve Rusya DNS’inden servis sağlayarak hizmet vermesi talep edildi. Açıklamada ayrıca, Rus sitelerine yabancı kaynaklardan indirilen şablon ve kodların silinmesi de istendi.
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