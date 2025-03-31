Putin, 160.000 kişiyi silah altına alacak kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazartesi günü 160.000 kişiyi silah altına alacak kararnameyi imzaladı.



Rus Interfax haber ajansının aktarımına göre, yeni seferberlik 18-30 yaş arasındaki tüm vatandaşlar için geçerliyken, Nisan-Temmuz dönemini kapsıyor.



Resmi açıklamaya dayandırılan haberde ayrıca, 'zorunlu askerlik hizmeti sona eren piyadelerin, denizcilerin, çavuşların ve astsubayların' askerlik hizmetinden terhis edileceği detayına yer verildi.



Rus ordusu geleneksel olarak ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez zorunlu askere alım yapıyor.



Geçen yıl Ekim'den Aralık ayına kadar süren dönemde 133.000 asker bir yıllık askerlik hizmeti için orduya gönderilmişti.



Ocak 2024'te Putin, askere alınma yaşını 27'den 30'a çıkaran bir yasayı imzalamıştı.



Rus medyası, geçen yılın Aralık ayından bu yana silahlı kuvvetlerdeki personel sayısının 1,5 milyonu askeri personel olmak üzere yaklaşık 2,4 milyona yükseldiğini aktardı.



Rus kuvvetleri Ukrayna'da toprak kazanımları elde etti ancak bunun 'ağır' bir bedeli oldu.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı rakamları doğrultusunda, savaşın başlangıcından bu yana Rusya'nın 768.000'den fazla askeri kayıp verdiği düşünülüyor.



İstatistikler ölü ya da yaralı sayısını içermese de genel kanı bu rakamın ölü, yaralı, kayıp ve esirleri kapsadığı yönünde.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na göre Kasım ve Aralık ayları en önemli kayıpların yaşandığı aylar oldu; Kasım ayında günlük sayı 2.030 Rus askeriydi ve bu rakam Rusya'nın 2022'deki tam kapsamlı işgalinin başlangıcından bu yana en yüksek rakamdı.



Aralık ayının başında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşın başlangıcından bu yana 43.000 askerini kaybettiğini açıklamıştı.