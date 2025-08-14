Putin: ABD ile yeni nükleer silah kontrol anlaşmaları mümkün

Samanyoluhaber.com - Moskova





Putin, Trump ile görüşme öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi halinde ABD ile stratejik nükleer silahların kontrolüne yönelik yeni anlaşmalar yapılabileceğini ifade etti.





Putin, Kremlin'de yaptığı hazırlık toplantısında "Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesinin Avrupa'da ve tüm dünyada kalıcı barışın önünü açacağını" vurguladı. Rus lider, bu sürecin aynı zamanda "stratejik saldırı silahlarının kontrolü alanında yeni anlaşmalar için zemin hazırlayabileceğini" söyledi. Bu açıklama, 2026'da sona erecek olan mevcut START Anlaşması'nın geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor.





Avrupa’nın endişesi





Rusya, 2023 yılında START Anlaşması'nı askıya aldığını duyurmuştu. Kremlin, bu kararın gerekçesi olarak ABD'nin anlaşma şartlarını ihlal ettiğini öne sürüyor. ABD ise benzer suçlamalarla Rusya'yı eleştiriyor. Ancak son dönemde her iki taraf da stratejik diyaloğu yeniden başlatma sinyalleri veriyor.





Putin'in bu açıklamaları, özellikle Avrupa başkentlerinde endişeyle karşılandı. Analistler, olası bir ABD-Rusya yakınlaşmasının Ukrayna'nın Batı destekli direncini zayıflatabileceğini belirtiyor. Ayrıca, böyle bir diplomatik başarının Trump'a Nobel Barış Ödülü kazandırma ihtimali de Avrupa'da siyasi gerilimi artırıyor.





Rus heyeti Alaska'da!





Yarınki Putin-Trump kritik zirvesi için Rus heyet Alaska’ya ulaştı. İlk heyette Putin’in yardımcıları ve üst düzey bürokratlar bulunuyor. İki lider, Ukrayna krizi ve stratejik silahlar başta olmak üzere küresel gündemi masaya yatıracak.





Rus basının iddialarına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan özel uçağın da Moskova'dan ayrıldığı belirtiliyor ancak Kremlin'den bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.





15 Ağustos'ta TSİ 22.30'da başlayacak zirvede Putin’e eşlik edecek Rusya heyetinde şu isimler yer alacak: Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev.





Rus basın mensupları ise ayrı bir uçakla Alaska'ya gidiyor. ABD tarafının heyet bileşimi henüz resmen açıklanmadı.





Kremlin yetkilileri, görüşmelerin odak noktasının Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve ikili ekonomik iş birliği olacağını vurguladı. Putin, Ukrayna'da kalıcı barış sağlanması halinde ABD ile yeni nükleer silah kontrol anlaşmaları yapılabileceğinin sinyalini verdi.





Zirve sonunda iki liderin ortak basın toplantısı yapması planlanıyor. Diplomatik kaynaklar, tarafların resmi bir mutabakat metni yayınlamayabileceğini, ancak askeri gerilimi azaltacak adımların gündeme gelebileceğini belirtiyor. Soğuk Savaş sonrası dönemin en kritik diplomatik temaslarından biri olabileceği ifade ediyor. Özellikle Ukrayna'daki savaşın seyri ve Batı-Rusya ilişkileri açısından dönüm noktası niteliğinde sonuçlar bekleniyor.