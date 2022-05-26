"Putin, ablukanın kaldırılması konusunda görüşmelere hazır"

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Pavel Bednyakov imzası taşıyan habere göre İtalya Başbakanı Draghi, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, bugünkü telefon görüşmesinde, Ukraynalı limanlara uygulanan ablukanın kaldırılmasıyla ilgili görüşmelerde ilerlemeye hazır olduğunu dile getirdiğini belirtti. İtalya Başbakanı Draghi, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, bugünkü telefon görüşmesinde, Ukraynalı limanlara uygulanan ablukanın kaldırılmasıyla ilgili görüşmelerde ilerlemeye hazır olduğunu dile getirdiğini belirtti.





İtalya Başbakanı Mario Draghi, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde dair açıklamalarda bulundu.





Draghi “Putin bana, limanların, Ukraynalılar mayınlar döşediği için kapalı olduğunu söyledi. Elbette bu, Rus savaş gemilerinin Ukrayna’ya saldırıyı önlemek için yapıldı. Bir yandan limanları temizlemek, diğer yandan da mayınlardan temizleme çalışmaları devam ederken saldırıları önlemek için işbirliğine ihtiyaç var. Garantileri çok konuşmadık ama eğer ilerleme kaydedilirse bunu yapacağız. Yine de bu yönde hareket etme isteği var” ifadesini kullandı.



