Samanyolu Haber /Dünya / Putin açıkladı: Süreci başlattık /03 Ekim 2019 23:22

Putin açıkladı: Süreci başlattık

Putin, Suriye konusunda yeni bir açıklamada bulundu. Rusya lideri Suriye'de siyasi sürecin başladığını belirtti.

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Putin, BM desteğiyle Astana formatı ortaklarıyla Suriye'de siyasi süreci başlatmayı başardıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "BM'nin desteğiyle Astana formatı ortaklarıyla Suriye'de siyasi süreci başlatmayı başardık. İran, Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Ortadoğu ülkeleri ve ABD ile güçlü temas kurabildik” dedi.

Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Putin, "Suriye'nin birkaç sene içerisinde teröristlerden temizlendiğini ve şiddet seviyesinin büyük ölçüde düştüğünü" söyledi.

Putin, “Suriye meselesi konusunda, uluslararası hukuk ve ülkenin egemenliğine saygı göstererek, halkın güvenliğini düşünerek, ortaklarımızla birçok şey yapabildik. Asya dahil olmak üzere, dünyadaki diğer sorunların da aynı yaklaşımlarla çözülebileceğinden eminim" diye konuştu.
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