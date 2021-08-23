Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Afganistan'daki radikal İslam bölgeye yayılmamalı /23 Ağustos 2021 19:21

Putin: Afganistan'daki radikal İslam bölgeye yayılmamalı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Orta Asya liderleriyle zirvede Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi. Buna göre Putin, 'Afganistan'daki radikal İslam'ın bölgeye yayılmaması gerektiğini' söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Afganistan'daki radikal İslam'ın bölgeye yayılmaması gerektiğini, bunu önlemenin hayati önem taşıdığını' söyledi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in bugün Orta Asya liderleriyle yaptığı zirvede Afganistan konusunda verdiği mesajlara dikkat çekildi.

Buna göre Putin zirvede, 'Afganistan'daki radikal İslam'ın bölgeye yayılmaması gerektiğine' vurgu yaptı. 'Radikal İslamcıların kendileri için tehlike oluşturmayacak şekilde uzakta ve baskı altında tutulması gerektiğini' söyleyen Putin'in ayrıca Afganistan'daki uyuşturucu sorununun da yakından izlenmesi gerektiğini aktardığı kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Pencşir Vadisi'nde Taliban'a karşı başlatılan direniş hareketi ile ilgili gelişmelere dair değerlendirmesinde, 'Afganistan'da yeni bir iç savaş riskinin mevcut olduğunu ancak Rusya'nın taraflar arasında araya girmek gibi bir niyeti olmadığını' kaydetti. Peskov, "Gayet tabii ki kimsenin bu gelişmelere müdahale olma niyeti yok” açıklamasını yapmakla birlikte, Afganistan'daki gelişmelerin hem Orta Asya bölgesi hem de tüm dünya için yeni tehdit ve riskleri beraberinde getirdiğine vurgu yaptı.
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