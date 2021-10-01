'Putin, AKP iktidarının 20 aylık bir ömrü kaldığının farkında ve...'

Uzmanlara göre, görüşmede İdlib, doğalgaz alımı, Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı silahsız hava araçları (SİHA), Libya ve Suriye konuları gündeme geldi.'ya konuk olan Rusya uzmanı ve Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer'e göreyse, zirvenin ana gündem maddesi Ukrayna'ya satılan SİHA ve İHA'lardı.İki liderin görüşme sonrası basın toplantısı yapmamasını da değerlendiren Sezer, "Putin, AKP iktidarının 20 aylık bir ömrü kaldığının farkında" yorumu yaptı ve ekledi:"Görüşme sonrası herhangi bir basın açıklaması yapılmadı. Görüşme öncesi, iki ülke arasındaki iş birliği başlıklarına değinildi. Şu ana kadar, Kremlin'den görüşme sonucuna dair bir açıklama yapılmadı. Türkiye kaynaklarından da bir açıklama yok henüz. Bu da gösteriyor ki; iki lider arasındaki ilişki ve ilişkinin düzeyine bağlı olarak, görüşülen konuların detaylarına yönelik bir bilgi sızdırılmadı. Özellikle Rusya'nın inisiyatifi ile toplantının bu şekilde düzenlenip sonuçlandığını düşünüyorum.Putin, AKP iktidarının 20 aylık bir ömrü kaldığının farkında. İktidar değişikliğinden sonra, başta Akkuyu olmak üzere, çeşitli konularda atılacak adımların Rusya aleyhine olacağının farkında. Bu nedenle, sayın Cumhurbaşkanına bir şov, zafer havası yaratılmaması için basın toplantısı düzenlenmediğini düşünüyorum. Toplantının içeriği de buna olanak vermedi.Putin, artık Türkiye ile ilgili Rus dış politikasının temel yaklaşımını, muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurmaksızın, eski Sovyet mantığı ile yürütülemeyeceğinin farkına vardı.İlk kez enteresan bir gelişme oldu. Liderler toplantıya başladığı sıralarda, Kremlin sözcüsü Peskov'a, Türkiye-Rusya savunma iş birliği, SİHA'lar konusundaki gelişmelerin Putin'i rahatsız edip etmediği soruldu. Peskov da, 'Evet rahatsız ediyor, zira Ukrayna'da bir iç çatışma var, Ukrayna bu silahları sivil halka karşı kullanıyor, bundan rahatsızlık duyuyoruz' yanıtını verdi. Bu bilinçli bir sızdırmaydı, görüşmelerin hangi eksende geçeceğine dair bir işaretti.Muhtemelen Putin, Erdoğan'a Ukrayna-Kırım konusundaki çıkışlarının nedenini sormuş olabilir. Ruslar şunu anlamaya çalışıyor. Muhtemelen Putin, 'Siz, Batı Kırım ambargosu uygularken bizim yanımızda oldunuz ve biz de sizi takdir ettik. Biz, Ukrayna'yı by-pass edip Türk Akım'ı onayladığınızda yine sizi takdir ettik. Son zamanlarda Ukrayna'yı şımartıyor olmanız, Rusya'nın doğrudan güvenliğini tehdide yol açacak silah satışlarınız bizi rahatsız ediyor' dedi.İdlib konusunda da en fazla başlıklara değinilmiştir diye düşünüyorum. İdlib ortak sorunumuz. Türkiye'nin önceliği doğalgazdı. Rusya'nın önceliği ise Ukrayna-Kırım meselesiydi. İdlib gündeme geldiyse, Putin sadece mevcut protokolleri gündeme getirmiştir.S-400'lerde ikinci parti söylemlerinin iç politikaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Bu yöndeki bir adım, CATSA'nın Türkiye için ne anlama geldiğini ortaya çıkaracaktır. Depoda yer vardır herhalde, bu da oraya konabilir. Zaten 20 ay sonra bu konu da İdlib de gündemde olmayacak. Putin de bunu çok iyi biliyor."