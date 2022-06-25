Samanyolu Haber /Gündem / Putin, Almanya'nın doğal gazını kıstı: Hükümet halka böyle seslendi /25 Haziran 2022 18:08

Putin, Almanya'nın doğal gazını kıstı: Hükümet halka böyle seslendi

Rusya’nın Almanya'ya doğal gaz akışının kısması sonrası ülkede sanayi durma noktasına gelirken, Almanya Ekonomi Bakanı halka ilginç tasarruf tavsiyeleri geldi.

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Rusya'nın Kuzey Akım doğal gaz boru hattından Almaya'ya giden gazı yüzde 60 oranında azaltması sonrası fabrikalar üretimine ara verirken hükümet yeni kaynaklar arıyor.

Halkı tasarrufa davet eden hükümeten ilginç tavsiyeler geldi. 

Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, artan enerji fiyatları nedeniyle halka “Daha hızlı duş alın” tavsiyesinde bulundu.

DUŞTA 5 DAKİKADAN FAZLA KALMA
Enerji kriziyle mücadele için kendisinin de duşta geçirdiği süreyi azalttığını söyleyen Alman bakan, muhabirin “Ne kadar sürede duş alıyorsunuz?” sorusuna “Hollandalı mevkidaşım yakın zamanda duş süresini 10 dakikadan 5 dakikada indirmek için bir kampanya başlattıklarını övünerek anlattı. Bunu duyunca güldüm. Hayatımda hiç duşta 5 dakika harcamadım. Hızlı yıkanırım” yanıtını verdi.
Kış aylarında enerji krizin daha da büyüyeceğine dikkat çeken Bakan, “Çorap ve hırka giymek kış aylarında her zaman iyi bir fikirdir. Bu küçük adımlar toplamda büyük anlam ifade eder” diye konuştu.
Habeck, “Almanya'da halk büyük bir dayanışmayla yüksek ve fiyatlara ve enflasyona dayanıyor. Bu yüksek fiyatlarla toplumumuzu bölmeye çalışan Vladimir Putin'e karşı çok güçlü bir yanıt” ifadelerini kullandı.

Alman Siemens şirketi yaptırımları bahane ederek Rus gaz şirketi Gazprom'a gaz türbinlerini vermemişti.

Gazprom da buna misilleme olarak doğal gaz sevkıyatını yüzde 60 oranında azaltmıştı.
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