Samanyolu Haber /Dünya / Putin aradığı yolu buldu: Bulgaristan hava sahasını açıyor /21 Ekim 2025 16:39

Putin aradığı yolu buldu: Bulgaristan hava sahasını açıyor

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georgi Georgiev, ülkesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme için Bulgar hava sahasını kullanmasına izin vermeye hazır olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Bakan Georgiev, Bulgar Ulusal Radyosu'na (BNR) yaptığı açıklamada, "Eğer barışa ulaşmak için çaba gösteriliyorsa ve bunun koşulu bir görüşmeyse, bu görüşmenin her türlü yolla düzenlenmesi mantıklıdır" ifadelerini kullanarak, diplomatik çözüm arayışlarına verdikleri önemi vurguladı. Georgiev, "Katılımcılardan biri gelemeyecekse, görüşme nasıl gerçekleşebilir?" diyerek hava koridoru açma kararının arkasındaki mantığı açıkladı.

Macaristan'ın Hazırlıkları

Budapeşte buluşma kararı, 16 Ekim'de gerçekleşen ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı Putin-Trump telefon görüşmesinin ardından geldi. 

Görüşme sonrasında Trump, Putin ile Budapeşte'de yüz yüze bir toplantı yapmayı planladığını duyurmuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise zirve açıklamasının hemen ardından bir organizasyon komitesi kurulması talimatını vermişti. Orban, Rusya-ABD zirvesinin Ukrayna'da barış umutlarını artırdığını belirterek, toplantının barışa yol açma olasılığının yüksek olduğunu ifade etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin aradığı yolu buldu: Bulgaristan hava sahasını açıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:08:04