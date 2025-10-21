Putin aradığı yolu buldu: Bulgaristan hava sahasını açıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Bakan Georgiev, Bulgar Ulusal Radyosu'na (BNR) yaptığı açıklamada, "Eğer barışa ulaşmak için çaba gösteriliyorsa ve bunun koşulu bir görüşmeyse, bu görüşmenin her türlü yolla düzenlenmesi mantıklıdır" ifadelerini kullanarak, diplomatik çözüm arayışlarına verdikleri önemi vurguladı. Georgiev, "Katılımcılardan biri gelemeyecekse, görüşme nasıl gerçekleşebilir?" diyerek hava koridoru açma kararının arkasındaki mantığı açıkladı.





Macaristan'ın Hazırlıkları





Budapeşte buluşma kararı, 16 Ekim'de gerçekleşen ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı Putin-Trump telefon görüşmesinin ardından geldi.





Görüşme sonrasında Trump, Putin ile Budapeşte'de yüz yüze bir toplantı yapmayı planladığını duyurmuştu.





Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise zirve açıklamasının hemen ardından bir organizasyon komitesi kurulması talimatını vermişti. Orban, Rusya-ABD zirvesinin Ukrayna'da barış umutlarını artırdığını belirterek, toplantının barışa yol açma olasılığının yüksek olduğunu ifade etmişti.