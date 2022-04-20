Sputnik Türkiye'de yer alan ve Mihail Klimentiev imzası taşıyan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Sarmat kıtalararası balistik füzesinin ilk denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Sarmat kıtalararası balistik füzesinin ilk denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.





Rusya savunma yetkilileri, fırlatma sırasında, belirlenmiş olan görevlerin tamamıyla yerine getirildiğini ve Sarmat füzesinin tasarımsal özelliklerinin, fırlatmanın her aşamasında ‘kendilerini kanıtladıklarını’ kaydetti.





Rus yetkililer, deneme sırasında kullanılan füzelerin Kamçatka’daki Kura eğitim üssüne ulaştıklarını, böylece denemenin başarıyla gerçekleştirildiğini ekledi.





Bu fırlatma, kıtalararası balistik Sarmat füzelerinin ilk denemesi olma özelliğini taşıyor. Deneme programının tamamlanması sonrasında Sarmat füzeleri, Rusya’nın stratejik füze güçlerinin envanterinde yer alacak.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Sarmat füzesinin başarıyla denenmesi nedeniyle orduyu tebrik etti. Putin mesajında, Sarmat füzesinin bir benzerinin dünya üstünde uzun süre yer almayacağını, bu nedenle Rusya’yı tehdit etmeye çalışan tarafların bunu yapmadan ‘iki kere düşünmeleri gerekeceğini’ söyledi.





Putin: Artık iki kere düşünmeleri gerekecek





Rusya Devlet Başkanı, Sarmat füzesinin deneme görüntülerini izlemesi sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri de kullandı: “Yeni sistem (Sarmat), en ileri taktik ve teknik özellikleri kendinde barındırıyor ve tüm modern hava savunma sistemlerini aşabilecek güçte. Dünyada bir benzeri bulunmuyor ve uzun süre de bulunmayacak. Bu benzersiz silah, silahlı kuvvetlerimizin savaşma potansiyelini güçlendirecek ve dış tehditlere karşı ülkemizin güvenliğini sağlayacak. Ayrıca, kontrolden çıkmış saldırgan retoriklerinin etkisiyle ülkemizi tehdit etmeye çalışanları daha bunu daha iyi düşünmek zorunda bırakacak.”





Sarmat füzesi denemesinin, Rusya ordusu için geliştirilen ve geliştirilecek modern silah sistemleri bakımından ‘çok önemli bir olay’ olduğunu ifade eden Putin, Sarmat füzelerinin tamamen yerli parçalar ile yapıldığını söyledi ve bunun füzenin seri üretiminin kolaylaştıracağını ekledi.





Rusya liderinin bu açıklaması, Batı ülkelerinin yaptırımlar üstünden bazı teknolojilerin Rusya’ya ulaşımının önünü keserek ülkeyi zayıflatmaya çalışıyor olması bakımından önem taşıyor.





Putin bununla beraber, Sarmat füzesinin geliştirilmesi ve bir araya getirilmesinde payı olan herkese teşekkür etti.









Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamasında, “Bugün Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 15.12’de, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden, Sarmat kıtalararası balistik füzesi başarılı bir biçimde fırlatılmıştır” denildi.