Samanyolu Haber /Sağlık / Putin 'aşı' için tarih verdi /02 Aralık 2020 19:21

Putin 'aşı' için tarih verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüsü aşısının önümüzdeki hafta kitlesel olarak yapılmaya başlanması talimatı verdi. Putin, yüzde 92 oranında etkili olduğu berlitilen Sputnik V aşısından önümüzdeki birkaç gün içinde 2 milyon doz üretilmiş olacağını da açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde korona virüsüne karşı geliştirilen Sputnik V isimli aşının gelecek hafta kitlesel olarak uygulanmaya başlaması için talimat verdi. Putin'in, Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova'ya kitlesek aşılamanın önümüzdeki hafta başlaması talimatı verdiği açıklandı.

Putin, Sputnik V aşısından önümüzdeki birkaç gün içinde 2 milyon doz üretilmiş olacağını da açıkladı. Sputnik V aşısının Faz-3 denemelerinin ara sonuçlarına göre yüzde 92 oranında başarılı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Muraşko ise Putin'in ardından yaptığı açıklamada, bugüne dek ülkede 100 bin kişiye aşı yapıldığı bilgisini verdi.

Rusya, önceki haftaya kadar Türkiye'nin de yaptığı gibi, asemptomatik vakaları raporlamıyor. Ülkede son 24 saatte açıklanan hasta sayısı ise 23 bin 345. Rusya'daki ölü sayıları ise bugün rekor kırdı; son 24 saatte 589 kişinin korona virüsü nedeniyle öldüğü açıklandı.
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