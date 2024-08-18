Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Bakü’ye gidiyor /18 Ağustos 2024 17:39

Putin, Bakü’ye gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmî ziyaret için bugün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gidiyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER / MOSKOVA

Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 18-19 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bu ziyaret, Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında 2024 yılı içerisinde gerçekleşen üçüncü yüz yüze görüşme olacak ve mevcut diplomatik derecelendirmeye göre en yüksek devlet statüsünde gerçekleşecek.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ikili ittifak ilişkilerinin ve stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi, ayrıca mevcut bölgesel ve uluslararası sorunlar ele alınacak.
Ziyaretin ardından Putin ve Aliyev’in ortak bir bildiri yayınlaması ve bir dizi hükümetlerarası anlaşma ve diğer belgelerin imzalanması bekleniyor.

Bu ziyaret, Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Moskova ile Bakü arasında yeni dönem

6 Haziranda Putin, önde gelen yabancı haber ajanslarının başkanlarıyla yaptığı toplantıda, Moskova ile Bakü arasındaki ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini söylemişti.

Putin, "İlişkilerimiz başarılı, güvenilir ve son derece pragmatik bir şekilde gelişiyor" dedi ve "Azerbaycan liderliğinin devletlerarası bağları tam olarak karşılıklı çıkar temelinde kurma ruhunu hissediyoruz" dedi.

Ayrıca Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı, Moskova ile Bakü arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ülkelerin lojistik ve ulaştırma altyapısını iyileştirmeleri gerektiğini kaydetti.

Uzmanlara göre Putin’in iki günlük Moskova Bakü ziyareti Moskova ile Bakü arasında yeni bir dönemin de başlamasına sebep olabilir.
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