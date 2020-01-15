Samanyolu Haber /Dünya / Putin başbakanlık için o ismi önerdi /15 Ocak 2020 20:30

Putin başbakanlık için o ismi önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dmitry Medvedev istifası sonrası başbakanlık için Mihail Mişustin'i önerdi. Mişustin'in de Rusya Başbakanlığı görevini kabul ettiği öğrenildi.

SHABER3.COM

Kremlin Basın Dairesi, Rusya lideri Vladimir Putin'in, Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin'e başbakanlık görevine aday olmasını önerdiğini bildirdi.

Reuters’ta yer alan habere göre, yapılan açıklamada, “Başkan Vladimir Putin, Mihail Mişustin ile toplantı yaptı ve kendisine başbakanlık görevine geçmesini önerdi. Olumlu yanıt alan Putin, Mişustin'in başbakanlık görevine adaylığını (Rusya parlamentosunun alt kanadı) Devlet Duması'nın onayına sundu” ifadelerine yer verildi.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada hükümetin istifa ettiğini duyurmuştu. Medvedev, “Bu koşullar dahilinde, Rusya Anayasası’nın 117. maddesi uyarınca hükümetin tümüyle istifa etmesinin doğru olacağını düşünüyorum” diye konuşmuştu.

Putin, Medvedev’in yeni pozisyonunun Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olacağı belirtmişti.

MİHAİL MİŞUSTİN KİMDİR?

53 yaşında olan Mihail Mişustin, 2010 yılından bu yana Federal Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyor.Uzun yıllardır çeşitli görevlerde çalışan Mişustin’in ekonomi üzerine doktora yapıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin başbakanlık için o ismi önerdi Sonraki Haber >>

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:01:35