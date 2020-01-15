Putin başbakanlık için o ismi önerdi

Kremlin Basın Dairesi, Rusya lideri Vladimir Putin'in, Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin'e başbakanlık görevine aday olmasını önerdiğini bildirdi.







Reuters’ta yer alan habere göre, yapılan açıklamada, “Başkan Vladimir Putin, Mihail Mişustin ile toplantı yaptı ve kendisine başbakanlık görevine geçmesini önerdi. Olumlu yanıt alan Putin, Mişustin'in başbakanlık görevine adaylığını (Rusya parlamentosunun alt kanadı) Devlet Duması'nın onayına sundu” ifadelerine yer verildi.





Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada hükümetin istifa ettiğini duyurmuştu. Medvedev, “Bu koşullar dahilinde, Rusya Anayasası’nın 117. maddesi uyarınca hükümetin tümüyle istifa etmesinin doğru olacağını düşünüyorum” diye konuşmuştu.





Putin, Medvedev’in yeni pozisyonunun Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olacağı belirtmişti.





MİHAİL MİŞUSTİN KİMDİR?





53 yaşında olan Mihail Mişustin, 2010 yılından bu yana Federal Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyor.Uzun yıllardır çeşitli görevlerde çalışan Mişustin’in ekonomi üzerine doktora yapıyor.