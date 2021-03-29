Putin, Biden'ın davetine ne 'evet' dedi ne 'hayır'

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 22-23 Nisan'daki İklim Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i davet etmesine yönelik açıklama Kremlin'den geldi.







Kremlin'den ABD Başkanı Biden'ın davetine yönelik yapılan açıklamada, 'evet' veya 'hayır' cevabı verilmedi. Açıklamada "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vermeden önce biraz zamana ihtiyacı var" ifadeleri kullanıldı.





Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İklim Zirvesi'ne davet edilmesi dikkat çekmişti.





ERDOĞAN DA DAVETLİ





Habertürk'te yer alan habere göre, Beyaz Saray'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Biden'ın zirveye 40 ülke liderini davet ettiği ve bunların arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu belirtilmişti.





Açıklamada ayrıca, zirve sırasında ABD’nin tekrar katıldığı Paris Anlaşması uyarınca belirlediği 2030 hedeflerinin de açıklanacağı aktarıldı.





Liderler Arası İklim Zirvesi’nde, dünya genelinde küresel ısınmaya karşı alınacak güçlü önlemler ve bunların ekonomik faydaları liderler arasında tartışılacak. Önümüzdeki Nisan ayında yapılacak zirve, 2021 Kasım ayında Glasgow’da gerçekleştirilmesi planlanan Birleşmiş Milletler Küresel Isınma Konferansı (COP26) için başlangıç niteliği taşıyor.







Zirvede halkı bilinçlendirme çabalarından, alınacak önlemlerin ekonomik faydalarına, iklim değişikliği nedeni ile oluşacak uluslararası güvenlik problemlerinden iklim değişikliğinden zarar görenlerin korunmasına birçok konu tartışılacak.



