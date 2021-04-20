Putin, Biden'ın davetini kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın Küresel İklim Zirvesi davetini kabul etti. İHA’nın aktardığına göre, Kremlin Basın Servisi, Rusya lideri Putin'in, Biden'ın davetini kabul ettiğini açıkladı.





ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek İklim Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de davet etmiş, geçtiğimiz hafta da Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu daveti teyit etmişti.



