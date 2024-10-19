Putin: BRICS'te yeni üyelere kapımız açık

DW Türkçe'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen BRICS Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada BRICS'e üye olmak isteyen devletlere kapılarının açık olduğunu söyledi.



Putin'in Cuma günü sarf ettiği sözler, BRICS üyeliği gündemde olan Türkiye açısından önem arz ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-24 tarihleri arasında Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenecek olan 16'ncı BRICS Zirvesi'ne katılacak.



Türkiye'nin BRICS'e katılımı, Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov'un Eylül ayında Türkiye'nin BRICS'e tam üyelik başvurusunda bulunduğunu açıklamasıyla gündeme gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Eylül ayında yaptığı açıklamada, BRICS üyesi ülkelerin "şu aşamada" genişlemeye sıcak bakmadığını söylemişti.



Fidan: BRICS ile ilgileniyoruz



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17 Ekim Perşembe günü katıldığı Haber Global yayınında Türkiye'nin olası BRICS üyeliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fidan, ilgili soruya cevaben, "Cumhurbaşkanımız da ifade etti: Biz BRICS ile ilgilendiğimizi onlara söyledik. Dedik ki, biz bu platformla ilgileniyoruz" diye konuştu.



Türkiye'nin resmi başvuru yapıp yapmadığına ilişkinse, Fidan, açık bir yanıt vermekten kaçındı. Üyelikle ilgili "belirlenmiş kurallar olmadığını" ifade eden Fidan, "Bu platformun bundan sonraki büyüme stratejisi nasıl olacak, ona bakıyoruz. Bizim için daha da önemlisi: Ne türden bir katma değer üretecek, ne türden bir kurumsallaşmayı beraberinde getiriyor, ne türden bir ekonomik planı var, onu göreceğiz" diye konuştu.



Putin ayrıca, Kazan'daki zirveye, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın da katılacağını söyledi. Rusya lideri, Ortadoğu'da sürmekte olan İsrail-Hamas savaşı bağlamında Filistin'de iki devletli çözümü desteklediklerini yineledi.



"Ekonomik gücümüz artıyor ve artacak"



Rusya Devlet Başkanı, BRICS'in küresel ölçekte giderek artan ekonomik rolüne de değindi. BRICS'in küresel GSYİH içerisindeki payının G7 ülkelerinin payını aştığını ve büyümeyi sürdürdüğünü kaydeden Putin, "Örneğin 1992'yi alalım. G7'nin payı yüzde 45,5 iken aynı yıl BRICS'in payı küresel GSYİH'nın yüzde 16,7'si idi. 2023'te bizim payımız yüzde 37,4'e yükselirken G7'ninki ise yüzde 29,3 oldu. Bu fark açılıyor ve açılmaya da devam edecek. Bu kaçınılmaz" diye konuştu. Putin, BRICS'in küresel ekonomide oynadığı rolün gelecekte artacağını ifade etti.



Putin, Avrupa Birliği'ne (AB) benzer biçimde, BRICS genelinde geçerli olacak ortak bir para birimini yürürlüğe koymak içinse henüz erken olduğunu söyledi. Bu tür bir uygulamanın üye ülkeler arasında daha yüksek seviyede bir entegrasyonu gerektireceğini kaydeden Rusya lideri, BRICS ülkelerinin bu konuda kademeli adımlar atması gerektiğini ifade etti. Putin ayrıca, BRICS ülkeleri tarafından 2014 yılında kurulan ve merkezi Çin'in Şanghay kentinde bulunan Yeni Kalkınma Bankası'nı da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



BRICS'in hâlihazırda 9 üyesi bulunuyor. Bunlar, kurucu üyeler Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'ya ek olarak 2024 yılı Ocak ayında üye olan İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını elinde bulunduran BRICS üyeleri, aynı zamanda dünya yüzölçümünün yüzde 30'unu ve küresel nüfusun yüzde 45'ini temsil ediyor.



Genişlemeye sıcak bakan BRICS'e katılımı gündemde olan ülkelerden biri de, Suudi Arabistan. Putin'in danışmanı Uşakov, geçen hafta Suudi Arabistan'dan "BRICS üyesi" olarak bahsetmiş, daha sonra ise Kremlin söz konusu ifadeden geri adım atmıştı.



"Kiev'in nükleer silah edinmesine izin vermeyiz"



Putin ayrıca Ukrayna ve G20'ye ilişkin de açıklamalarda bulundu. NATO'nun Ukrayna askerlerini kullanarak kendileriyle savaştığını savunan Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Perşembe günü nükleer silahlanma ile ilgili sarf ettiği sözleri "tehlikeli bir provokasyon" olarak nitelendirdi. Putin, Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.



Zelenskiy, Perşembe günü katıldığı AB Konseyi zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, "Ya Ukrayna bizi koruyacak nükleer silahlara sahip olacak ya da bir çeşit ittifakın parçası olacağız. NATO dışında böylesine etkili bir ittifak bizce yok" diye konuşmuştu. Konuya ilişkin Cuma günü bir açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak, Zelenskiy'nin sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak "Nükleerle ilgili böyle düşüncelerimiz yok, biz bunu reddediyoruz" dedi.



G20'ye ilişkinse Putin, G20'nin "siyasileştirilmediği sürece faydalı bir forum" olduğunu belirtti. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kasım ayında düzenlenecek G20 zirvesinde Rusya'yı temsil edecek uygun birini bulacaklarını söyleyen Putin, G20'nin çalışmalarını baltalayacağı için kendisinin katılmayacağını beyan etti. Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 17 Mart 2023 tarihinde verilen bir yakalama emri bulunuyor.