'Putin daha yeni başlıyor!'

ABD'nin uyarısı, Rusya'nın toprak almaya çalıştığı doğuda şiddetli çatışmalar devam ederken geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i alma girişimlerine direnmesinin ardından Moskova, birliklerini Donbas bölgesini ele geçirmeye yeniden odakladı. Ancak buna rağmen, ABD istihbaratı Rus kuvvetlerinin bir açmazda kaldığını söyledi.





Son çatışmalarda Ukrayna, kuzeydoğudaki Harkov bölgesinde bulunan dört yerleşimi geri aldığını iddia etti. Ukrayna silahlı kuvvetleri, Cherkasy Tyshky, Ruski Tyshky, Rubizhne ve Bayrak'ın Rusya'dan geri alındığını söyledi. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın direnişinin Rus güçlerini savaşın başlamasından bu yana bombalanan Harkov'dan yavaş yavaş dışarı ittiğini ancak sevinmek için henüz erken olduğunu söyledi.





'GENEL SEFERBERLİK İLANI HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR'





Bununla birlikte Putin, savaş devam ettikçe 'daha sert yöntemlere' başvurabilir. Putin nükleer silahları yalnızca Rusya'ya karşı 'varoluşsal bir tehdit' algılarsa kullanır. Savunma İstihbarat Teşkilatı Direktörü Scott Berrier aynı duruşmada Ruslar ve Ukraynalıların "çıkmazda" olduklarını vurguladı. Bununla birlikte, Moskova’nın “resmen savaş ilan etmesi ve genel bir askeri seferberlik ilan etmesi” durumunda bu durumun değişebileceğini belirten Berrier, Rusya’nın bunu yaptığı takdirde binlerce askerin daha savaşa katılacağını, bu askerlerin eğitim ve kabiliyet bakımından eksikleri bulunsa da insan gücü ve çok daha büyük miktarda mühimmat sağlayacaklarını kaydetti.









PUTİN'İN GERÇEK NİYETİ





Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Salı günü ABD Senatosu komitesinde yapılan bir oturumda Putin'in hâlâ 'Donbas'ın ötesindeki hedeflere ulaşmak' niyetinde olduğunu ancak "hırsları ile Rusya'nın mevcut konvansiyonel askeri yetenekleri arasında bir uyumsuzlukla karşı karşıya olduğunu" söyledi. Haines, Rusya’nın askeri operasyonlarını yeniden canlandırma çabası içine girecek olmasından dolayı gelecek bir iki ayda Ukrayna’da önemli boyutta çatışmaların yaşanacağı öngörüsünde bulundu. Rusya Donbas’ı ele geçirse bile bunun savaşı bitirmeyeceğini ve Kiev’deki başarısız hamleden sonra Donbas’a odaklanmanın sadece “geçici bir değişim” olduğunu ifade eden Haines, “Putin’in Ukrayna’da uzun bir savaşa hazırlandığı ve bu savaşta Donbas’ın ötesine geçen hedeflere ulaşma niyetinde olduğu değerlendirmesindeyiz” diye konuştu.





'ÇİN UKRAYNA’DA OLANLARI DİKKATLE İZLİYOR'





Oturumda Çin’in Tayvan konusunda atabileceği olası adımlar da gündeme geldi. Çin’in Ukrayna’daki savaşta olup bitenleri dikkatle izlediğini belirten Amerikalı istihbarat liderleri, Rusya-Ukrayna savaşının şu an itibariyle Çin’in Tayvan konusundaki planlarını hızlandıracağını tahmin etmediklerini söyledi. Haines, Çin’in, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’ya destekte nasıl biraraya geldiğini görmekten şaşırdığını ve bunun Pekin’in Tayvan üzerinde olası askeri operasyon konusundaki hesaplarını etkileyebileceğini kaydetti.





ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Çin’in Tayvan’ı askeri bir eyleme başvurmadan almayı tercih edeceğini; ancak olası bir ABD müdahalesinde bile ordusunun üstün gelebilecek kabiliyette olmasını sağlamak için yoğun bir çaba sergilediğini söyledi. Berrier de Pekin’in, Tayvan’a ilişkin hedeflerini başarmak için orduyu kullanmayı ilk seçenek olarak düşünmediğini kaydederek, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin bunu güç yoluyla yapmayı tercih etmeyeceğine inanıyorum. Bence zaman içerisinde bunun barışçı bir şekilde olmasını tercih edeceklerdir” ifadesini kullandı.