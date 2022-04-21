Putin de davet edildi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil tüm üye ülkelerin liderlerinin G20 Zirvesi’ne davet aldığını belirtti. Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil tüm üye ülkelerin liderlerinin G20 Zirvesi’ne davet aldığını belirtti.





Endonezyalı bakan, Rus lideri Putin’in de davet edilip edilmediği sorusuna, “Davet ettik” ifadesini kullandı.





Indrawati, “Bu tür büyük etkinliklere davetler liderlere çok önceden gönderilir” diyerek tüm G20 ülkelerinin artık davetlerini aldığını kaydetti.





Bu yıl G20 Zirvesi’ne başkanlık yapan Endonezya’nın Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, IMF’nin düzenlediği bir etkinlik sırasında, G20 üyesi tüm ülkelerin liderlerine zirveye katılmaları için davet yollandığını bildirdi.