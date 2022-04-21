Samanyolu Haber /Dünya / Putin de davet edildi /21 Nisan 2022 22:59

Putin de davet edildi

Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil tüm üye ülkelerin liderlerinin G20 Zirvesi’ne davet aldığını belirttiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil tüm üye ülkelerin liderlerinin G20 Zirvesi’ne davet aldığını belirtti.

Bu yıl G20 Zirvesi’ne başkanlık yapan Endonezya’nın Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, IMF’nin düzenlediği bir etkinlik sırasında, G20 üyesi tüm ülkelerin liderlerine zirveye katılmaları için davet yollandığını bildirdi.
Endonezyalı bakan, Rus lideri Putin’in de davet edilip edilmediği sorusuna, “Davet ettik” ifadesini kullandı.

Indrawati, “Bu tür büyük etkinliklere davetler liderlere çok önceden gönderilir” diyerek tüm G20 ülkelerinin artık davetlerini aldığını kaydetti.

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