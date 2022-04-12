Putin’den çok sert açıklamalar

24 Şubat’ta Ukrayna’ya işgal emrini veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çok sert açıklamalarda bulundu…





Rus haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle aktardığı açıklamalarda Putin, Rus askerlerinin Ukrayna’daki “askeri operasyonu” cesaretle ve etkili bir şekilde devam ettirdiğini söyledi.





Vostonni Kozmodromu’nda katıldığı ödül töreninde konuşan Putin, önceliklerinin Ukrayna’nın doğusundaki insanların yaşamını kurtarmak olduğunu söyledi. Putin, “Bir tarafta insanlara yardım ederek onları kurtarmaya çalışıyoruz, öbür tarafta ise sadece Rusya’nın güvenliğini sağlıyoruz. Bir seçim yapmadığımız açık. Doğru kararı aldık” dedi.





Putin, en modern silahların kullanıldığını açıklayarak, “Ordumuzun Ukrayna’daki amaçlarına ulaşacağına şüphem yok. Bunlar şerefli hedefler” dedi.





Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta yaşananlarla ilgili olarak da Putin, “Donbas’taki soykırıma daha fazla tolerans gösteremeyiz” derken Ukrayna’daki “askeri operasyon” ile ilgili olarak “Biz Rusya’yı korumaya çalışıyoruz, başka seçeneğimiz yok. Ukrayna’da Rusya karşıtı güçlerle çatışma kaçınılmaz fakat bunun ne zaman olacağı önemli soru” ifadesini kullandı.





Putin ayrıca, Rusya’nın Dünya’nın geri kalanından izole kalmayı planlamadığını da aktardı.