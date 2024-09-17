Samanyolu Haber /Dünya / Putin’den dev adım: Asker sayısı 3 milyona dayandı /17 Eylül 2024 10:04

Putin’den dev adım: Asker sayısı 3 milyona dayandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin toplam personel sayısını 2 milyon 389 bine çıkaran bir kararname imzaladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu sayının 1,5 milyonunu askeri personel oluşturuyor. Kararname, 1 Aralık 2024’te yürürlüğe girecek. Yeni kararname ile artan asker sayısının yaklaşık 200 bini Ukrayna savaşı cephelerine yönlendirilecek.

Rus ordusu 3 milyona dayandı

Putin, ordunun silah tedarikinin 2022’ye kıyasla üç kat arttığını belirtti ve silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine devam edileceğini vurguladı. Bu artışlarla Rus ordusu personel sayısı üç milyona yaklaşmış oldu.

Putin, daha önce Aralık 2023’te ordunun büyüklüğünü 170 bin kişilik bir artışla 2 milyon 209 bine çıkarmıştı. Kremlin, bu artışı Batı’nın Rusya’ya karşı yürüttüğü “vekalet savaşları” ile gerekçelendirmişti.

Savunma Bakanlığı, 2023 yılı boyunca iki yeni ordu ve 50 yeni birliğin oluşturulduğunu açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin’den dev adım: Asker sayısı 3 milyona dayandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:23:57