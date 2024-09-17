Putin’den dev adım: Asker sayısı 3 milyona dayandı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Bu sayının 1,5 milyonunu askeri personel oluşturuyor. Kararname, 1 Aralık 2024’te yürürlüğe girecek. Yeni kararname ile artan asker sayısının yaklaşık 200 bini Ukrayna savaşı cephelerine yönlendirilecek.





Rus ordusu 3 milyona dayandı





Putin, ordunun silah tedarikinin 2022’ye kıyasla üç kat arttığını belirtti ve silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine devam edileceğini vurguladı. Bu artışlarla Rus ordusu personel sayısı üç milyona yaklaşmış oldu.





Putin, daha önce Aralık 2023’te ordunun büyüklüğünü 170 bin kişilik bir artışla 2 milyon 209 bine çıkarmıştı. Kremlin, bu artışı Batı’nın Rusya’ya karşı yürüttüğü “vekalet savaşları” ile gerekçelendirmişti.





Savunma Bakanlığı, 2023 yılı boyunca iki yeni ordu ve 50 yeni birliğin oluşturulduğunu açıkladı.