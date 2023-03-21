Samanyolu Haber /Dünya / Putin’den dikkat çeken bir öneri /21 Mart 2023 11:20

Putin’den dikkat çeken bir öneri

Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, emniyet teşkilatı toplantısında sokak olaylarına müdahalenin önemine dikkat çekti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 



Putin, İçişleri Bakanlığı'ndaki genişletilmiş toplantısında toplumsal olaylara anında müdahale edilmesini istedi. Muhtemel provokasyonlar, hukuk dışı sokak eylemleri ve aşırıcılık ideolojisini yayma girişimleri hızla bastırma talimatı verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarını başarılı bulduğunu, trafik güvenliğinin, sokakta, halka açık yerlerde, toplu ulaşım araçlarında düzenin sağlanmasına yönelik daha aktif çalışmalar yapıldığına ve radikal grupların ülkedeki siyasi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerinin önlendiğine dikkat çeken Putin, ”Çok uluslu toplumumuzun birliği ve dayanışması her zaman Rusya'nın gücü oldu ve olmaya devam ediyor, her türlü zorluğun ve sınamanın üstesinden gelmemize yardımcı oluyor. Bu nedenle toplumu karıştırmaya yönelik provokasyonlar, hukuk dışı sokak eylemleri veya diğer girişimler bastırılmalıdır. Derhal bastırılmalıdır. Aşırıcılık ideolojisinin yayılması konusunda da aynısı geçerlidir. Bu çalışmaya dini mezheplerin, gençlik ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri daha aktif bir şekilde dahil edilmelidir" dedi.

Mali suçlara karışan iş insanları için tutuklama yerine ev hapsi gibi alternatif cezaların verilmesi çağrısı yapan Putin, yaptırım baskısı koşullarında önceliğin mali güvenliğin sağlanmasına ve yolsuzlukla mücadele verilmesini istedi.

Ekonominin özellikle günümüz koşullarında Rusya hükümetinin en önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu kaydeden Putin, mali suçlara karışan iş insanları için tutuklama yerine ev hapsi gibi alternatif cezaların verilmesi, işletmelerin çalışmalarının durmasına ve çalışanların işlerini kaybetmesine yol açılmaması gerektiğini vurguladı.
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