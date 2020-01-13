Samanyolu Haber /Gündem / Putin’den Esed’e öneri: Trump’ı Şam’a davet edin /13 Ocak 2020 09:36

Putin’den Esed’e öneri: Trump’ı Şam’a davet edin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye'ye yaptığı ziyaret sırasında Suriye lideri Beşar Esed’e ABD Başkanı Trump’ı başkent Şam'a konuk etme önerisi sunduğu öğrenildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şam ziyaretiyle ilgili ortaya çıkan bir ayrıntıya göre Putin, Suriye lideri Beşar Esed’e ABD Başkanı Trump’ı konuk etme önerisinde bulundu.

Rossiya-1 televizyonunda sunulan ‘Moskova.Kremlin.Putin’ programında, Rusya ve Suriye liderlerinin Şam’da bulunan en eski Rum Ortodoks kiliselerinden biri olan Aziz Meryem Katedrali’ndeyken yaptıkları görüşmenin bir parçası yayınlandı.

Habere göre katedrali ziyaret eden liderler, Hristiyanlık'a Şam’ın kapısında geçtiği kabul edilen Tarsuslu Aziz Pavlus (St. Paul) hakkında konuştu.

Putin ve Esed'ın şakalaşması

Efsaneye göre Aziz Pavlus'u, Şam’a giderken gökyüzünden gelen parlak bir ışık kör etti, o anda karşısına çıkan Hz. İsa, yeniden görmeye başlaması için doğrudan piskoposun evine giden yolu takip etmesini söyledi.

Görüşmenin bir anında Beşar Esed, “Eğer Trump bu yoldan gelirse, onun da her şeyi normalleşir” diye şaka yaptı.

Putin ise Suriye liderinin şakasına karşılık olarak, “Düzelir, düzelir. Siz davet edin, o gelir” diye konuştu.

Ardından Beşar Esed, ABD yönetimini kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti, Putin ise bu sözleri Trump’a ileteceğine söz verdi.
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