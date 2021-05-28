Putin’den Esad’a tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’deki devlet başkanlığı seçimlerini kazandığı açıklanan Beşar Esad’ı tebrik etti. Kremlin’in açıklamasına göre Putin’in telgrafında, “Seçim sonuçları tam anlamıyla yüksek siyasi otoritenizi, yurttaşlarınızın sizin yönetiminizle Suriye’deki durumun en kısa zamanda istikrara kavuşturulması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesi için izlenen yola duyduğu güveni doğruladı” ifadeleri yer aldı.







Sputnik'in aktardığına göre Putin ayrıca, Rusya’nın terör ve aşırıcılıkla mücadelenin yanı sıra Suriye’deki siyasi çözüm ve kriz sonrası yeniden inşa sürecinde çok yönlü desteğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı. Mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, seçimleri oyların yüzde 95'ini alarak kazandığı açıklanmıştı. Suriye Halk Meclisi Başkanı Sabbağ, 14 milyon Suriye vatandaşının sandık başına gittiğini ifade etmişti.