Putin’den Londra’ya sert tepki: 'Hırsızlıktan öte açık bir soygun'

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uygulamaya “Bu bir hırsızlıktan öte açık bir soygundur” ifadelerini kullandı.





Minsk'te düzenlenen Avrasya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada Putin, Batılı ülkelerin Rusya'nın yurtdışındaki altın ve döviz rezervlerine el koyma girişimlerini sert bir dille eleştirdi.





"Bu bir hırsızlık değil, açık bir soygundur" ifadelerini kullanan Putin, bu tür adımların küresel finans sisteminde kalıcı değişimlere yol açacağını belirtti.





Rus lider, "Hırsızlık, malın gizlice alınmasıdır. Bu ise açıkça yapılıyor, yani soygundur" diyerek terminolojik bir ayrıma dikkat çekti. Bu bağlamda Rusya'nın kendi finansal araçlarını güçlendirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.





Batılı Finans Kuruluşlarına Eleştiri





Putin, Batı'nın Rus varlıklarına el koyma girişimlerinin, ülkelerin kendi bölgesel ödeme sistemlerini geliştirmesini hızlandıracağını vurguladı: "Paramızı çalmaya çalıştıklarını sürekli söylüyorlar. Bunu yaptıklarında, ödeme sistemlerinin bölgeselleşmesi süreci hız kazanacak ve bu artık geri döndürülemez olacak. Bu aslında küresel ekonomi için faydalı bir gelişme. Belki de buna katlanmaya değer."





Putin konuşmasında, Dünya Bankası gibi Batı merkezli finans kurumlarının siyasi önyargıları nedeniyle Rusya ile diyalog kurmakta zorlandığını ifade etti. Rusya'nın Batı finans sistemine bağımlılığını azaltmak için çeşitli adımlar attığını belirten Putin, bu yöndeki çabaların süreceğini vurguladı.





300 milyar dolarlık rezervler





Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre, Batı yaptırımları nedeniyle ülkenin yaklaşık 300 milyar dolarlık (rezervlerin yarısı) altın ve döviz varlığına erişimi engellendi. G7 ülkeleri geçtiğimiz yıl haziranda, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya aktarılmasına yönelik bir mekanizma üzerinde anlaşmıştı. Bu kapsamda Kiev'e yaklaşık 50 milyar dolarlık kredi sağlanması planlanıyor.





Rusya ise bu adımlara "C tipi hesaplar" gibi önlemlerle yanıt verdi. Yabancı yatırımcıların Rus menkul kıymetlerinden elde ettikleri ödemelerin aktarıldığı bu hesaplardan çıkışlar, hükümet komisyonunun özel izni olmadan mümkün değil.





İngiltere’nin kararı





Londra yönetimi tarihte ilk kez dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen faiz gelirlerini Ukrayna'nın silahlandırılması için kullanacak. Konuyla alakalı açıklama, İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından geldi. Toplam 70 milyon sterlin (yaklaşık 7,4 milyar ruble) tutarındaki yardım kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 350 adet geliştirilmiş ASRAAM hava savunma füzesi teslim edilecek.





Yardım paketinin finansmanı, Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında dondurduğu yaklaşık 300 milyar dolarlık rezerv varlıkların faiz gelirlerinden karşılanacak.