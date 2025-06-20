Putin’den tansiyonu yükseltecek sözler: 'Tüm Ukrayna bizim!'





'TÜM UKRAYNA BİZİM'





'3. DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİ ARTIYOR'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da yürüttüğü savaş ve İsrail-İran çatışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İsrail ve İran arasındaki ihtilaflar için bir çözüm bulunabileceğine inandığını söyleyen Putin, İran ile her gün temas halinde olduklarını belirtti.Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidinin ise söylemde kalmasını dilediğini dile getirdi.Ülkesinin Ukrayna'da yürüttüğü savaşa ilişkin de konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" dedi.Putin, 3. Dünya Savaşı ihtimali hakkında da "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda" dedi.