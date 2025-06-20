Samanyolu Haber /Dünya / Putin’den tansiyonu yükseltecek sözler: 'Tüm Ukrayna bizim!' /20 Haziran 2025 20:22

Putin’den tansiyonu yükseltecek sözler: 'Tüm Ukrayna bizim!'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu vurgulayarak, "Tüm Ukrayna bizimdir. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" ifadelerini kullandı. Putin, 3'üncü Dünya Savaşı ihtimalinin arttığına vurgu yaparak bundan ötürü endişe duyduğunu kaydetti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da yürüttüğü savaş ve İsrail-İran çatışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İsrail ve İran arasındaki ihtilaflar için bir çözüm bulunabileceğine inandığını söyleyen Putin, İran ile her gün temas halinde olduklarını belirtti.

Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidinin ise söylemde kalmasını dilediğini dile getirdi.

'TÜM UKRAYNA BİZİM'

Ülkesinin Ukrayna'da yürüttüğü savaşa ilişkin de konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" dedi.

'3. DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİ ARTIYOR'

Putin, 3. Dünya Savaşı ihtimali hakkında da "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda" dedi.
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