Putin’den tansiyonu yükseltecek sözler: 'Tüm Ukrayna bizim!'

Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidinin ise söylemde kalmasını dilediğini dile getirdi.
'TÜM UKRAYNA BİZİM'
Ülkesinin Ukrayna'da yürüttüğü savaşa ilişkin de konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" dedi.
'3. DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİ ARTIYOR'
Putin, 3. Dünya Savaşı ihtimali hakkında da "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda" dedi.