Samanyoluhaber.com - Moskova





Kremlin basın servisi tarafından yayınlanan mesajda, Putin, Ukrayna’nın bu bölgeleri sonsuza dek Rusya’dan koparmak istediğini ancak “özel askeri operasyonun” bu girişimi engellediğini belirtti.







Putin, Ukrayna’nın Donbass ve güneydoğudaki diğer bölgelerde yeni bir savaşa hazırlandığını, bu hedefin yalnızca Kırım’ı değil, diğer Rusya bölgelerini de kapsadığını söyledi.





Bu bölgelerin Rusya’nın “tarihi vatanı” olarak görülmesi, Kremlin’in askeri operasyonu haklı çıkarmak için sıklıkla kullandığı bir söylem olarak öne çıkıyor.





Putin, dört bölgenin yeniden yapılanması için çalışmaların sürdüğünü ve Rusya’nın tüm bölgelerinin bu sürece katıldığını belirtti. Konut, altyapı ve sosyal hizmetlerin yeniden inşasının hızla devam ettiğini söyleyen Putin, bu süreçte iş dünyası, gönüllüler ve parlamentodaki partilerin katkılarına dikkat çekti. Ayrıca, askeri operasyonlara katılanların tüm Rusya’yı koruduğunu vurguladı ve bu kişilerin ülkenin gururu olduğunu ifade etti.





Putin’in açıklamaları, Rusya’nın dört yeni bölgeyi entegre etme çabalarına hız verdiği bir dönemde geldi. Özgürleştirici bir hareket olarak tanımladığı askeri operasyonun gelecekteki hedeflerine ulaşacağını belirten Putin, Rus halkının birlik ve vatanseverlik duygusuyla bu süreçte önemli bir rol oynayacağını ifade etti.