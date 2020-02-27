Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Devlet yetkililerinin yurt dışında varlık bulundurmaları yasaklansın /27 Şubat 2020 11:16

Putin: Devlet yetkililerinin yurt dışında varlık bulundurmaları yasaklansın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanı ve diğer üst düzey devlet yetkililerinin yurt dışında varlık ve banka hesapları bulundurmasının yasaklanması gerektiğini belirtti.

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Putin devlet yetkililerinin yurt dışında varlık bulundurmasını yasaklamak için anayasada değişiklik yapma fikrini desteklediklerini söyledi.

Putin’in anayasada yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin önerileri hazırlamak için kurulan çalışma grubu ile yaptığı toplantıda aynı zamanda mülkiyet konusunda da sınırlama getirilmesi önerildi.  

Putin söz konusu öneriler için “Üst düzey yetkililerin banka hesapları da dahil olmak üzere, yurt dışındaki varlıklara sahip olup olmamaya ilişkin kısıtlamayla ilgili olarak evet, bu bir kısıtlamadır, ancak kişi üst düzey yetkili kimliğiyle çalışmaya gittiğinde, kendisi için bir seçim yapmak durumundadır: ya yurtdışında varlıklara sahip olmak ya da Rus halkına hizmet etmek ve kimseyle bağlantılı olmamak” dedi.

Bu bağlantıların Rusya’nın çıkarları doğrultusunda karar verirken insanları sınırlandırabileceğini söyleyen Putin, “Bu nedenle tamamen katılıyorum. Devlet başkanı da dahil olmak üzere tüm yetkililerin anılması gerekiyor. Bu yetkililerin de dahil edilmesini öneriyorum” diye konuştu.

 
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