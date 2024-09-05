Putin dikkat çeken çıkış: Kiev'le görüşebiliriz!

'VERİLEN ONAY HALEN GEÇERLİ'

"Kiev'deki hükümetin temsilcileriyle olası bir barış anlaşmasının neredeyse tüm parametrelerine ulaşmıştık. Her şeyde anlaştık" ifadesini kullanan Putin, "Elbette son şekli verilmesi gereken bazı detaylar vardı ama bütüne bakıldığında verilen olay hâlen geçerli" diye ekledi.

'ANA HEDEFİMİZ DONBAS BÖLGESİ'

Vladivostok'taki forumda Kursk bölgesindeki son durumla ilgili açıklamalarda da bulunan Putin, "Düşmanın amacı bizi endişeye sevk etmek ve başta Donbas olmak üzere kilit önemdeki saldırılarımızı durdurmaktı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla İstanbul'da 2022'de varılan ancak hayata geçirilmeyen barış anlaşması temelinde görüşmeye hazır olduklarını duyurdu.Vladivostok kentindeki bir forumda soruları yanıtlayan Putin, "Onlarla müzakereye hazır mıyız? Bunu hiç reddetmedik ki. Ama bir takım geçici talepler temelinde değil, İstanbul'da üzerinde anlaşılan ve bilfiil imzalanan belgeler temelinde" dedi. Moskova ve Kiev arasında İstanbul'da varılan anlaşmanın şartları şu ana kadar kamuoyuyla paylaşılmadı.Putin daha önce Kiev'in Rus toprağı Kursk'a gerçekleştirdiği askeri harekât nedeniyle yeniden müzakere masasına oturmalarının imkânsız olduğunu bildirmişti.DW Türkçe'nin aktardığına göre Putin, İstanbul'daki anlaşmayla ilgili olarak, "Bir anlaşmaya varmayı başardık. Asıl önemli olan bu. Söz konusu belgeyi paraflayan Ukrayna heyet başkanının imzası bunu kanıtlıyor. Bu, Ukrayna tarafının varılan anlaşmadan genel anlamda memnun olduğu anlamına geliyor" dedi.Rusya lideri, "Yürürlüğe girmeme sebebi, o yönde bir talimat almalarıydı. Çünkü ABD ve Avrupa elitleri, bazı Avrupa ülkeleri, Rusya'ya stratejik bir mağlubiyet tattırmak istedi" dedi.Geçen ay Kursk'a yönelik sızma harekâtında sınır ötesine binlerce asker gönderen Ukrayna, bu bölgedeki bazı köyleri ele geçirdi. Kursk harekâtı, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşın başından beri Rus topraklarına düzenlenen en ciddi saldırı olarak değerlendiriliyor.Ukrayna'nın Donbas bölgesinin "kurtarılmasını" Rusya'nın ana hedefi olarak tanımlayan Putin, "Silahlı güçlerimiz Kursk'taki durumu dengeledi ve yavaş yavaş düşmanı topraklarımızdan püskürtmeye başladı" ifadelerini kullandı.Kursk harekâtının Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişini hızlandırdığını söyleyen Putin, "Düşman en önemli bölgelerde kendini güçsüzleştirdi. Ordumuz saldırılarını hızlandırdı" dedi.