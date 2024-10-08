Samanyolu Haber /Dünya / Putin doğum gününü yine BDT ülke liderleri ile geçirdi /08 Ekim 2024 10:08

Putin doğum gününü yine BDT ülke liderleri ile geçirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum günü olan 7 Ekim’de, yine BDT ülke liderleri ile beraber oldu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Moskova’da yapılacak BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısı Putin’in doğum günü olan 7 Ekim’de başladı. 

BDT liderleri toplantısı geçen sene de aynı şekilde Putin’in doğum günü olan 7 Ekim’de St. Petersburg’da yapılmıştı.

BDT Ülke Liderleri Zirvesinin ana konuları arasında işgücü göçü alanındaki mevzuatın sıkılaştırılması ve Batı yaptırımlarının ekonomik işbirliği üzerindeki etkileri yer alıyor.

Putin’in doğum günü gibi sembolik bir tarihe denk gelen bu toplantı, kutlamadan çok çalışma formatında gerçekleşecek. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’a göre, BDT liderlerinin gündeminde bölgesel ve ekonomik sorunların yanı sıra işgücü göçü konusu da bulunuyor. Özellikle Tacikistan ve Özbekistan gibi ülkeler, vatandaşlarının Rusya’daki haklarını savunma konusunu ön plana çıkarıyor.

Erdoğan’dan tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Telefon görüşmesinde Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin’i doğum günü vesilesiyle tebrik etti. 

Kremlin basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre liderler, Rusya-Türkiye ilişkilerinin yapıcı niteliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve gelecekteki yakın iş birliğine hazır olduklarını ifade ettiler. İkili ve uluslararası bazı güncel konular, özellikle Orta Doğu'daki tehlikeli gelişmeler ele alındı. Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kazan’da yapılacak BRICS zirvesi kapsamında ayrı bir görüşme gerçekleştirme konusunda anlaştıkları teyit edildi.
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