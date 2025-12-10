Samanyoluhaber.com - Moskova





Putin, Donbas'ın toprak bütünlüğü ve özel askeri operasyonun hedefleri konusundaki kararlılığını yineledi. "Donbas, Rusya toprağıdır, bu tarihi bir gerçektir. Özel askeri operasyonu mantıki sonucuna ve tüm hedeflerin gerçekleşmesine kadar götüreceğiz" ifadelerini kullandı.





Putin ayrıca, yurtdışından Rusya'ya taşınmak isteyen Rusça konuşan soydaşlara yönelik prosedürlerin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı, "Rusya'ya taşınan yurtdışındaki Rusça konuşan soydaşlar için herhangi bir sınav olmamalıdır" dedi.





Göçmen çocuklarına özel bir vurgu yapan Putin, "Onlar zaten bizim vatandaşlarımız. Bunlar hayatlarını ve çocuklarının kaderini Rusya'ya bağlayan insanlardır. Yurtdışından Rusya'ya taşınan soydaşların çocukları hiçbir sınav vermemelidir" açıklamasını yaptı.





Moskova’nın hedeflere ulaşma niyeti





Bu açıklamalar, Ukrayna'daki çatışmanın devam ettiği ve Rusya'nın yeni bölgeleri entegre etme ve yurtdışındaki soydaşları destekleme politikasını aktif bir şekilde yürüttüğü bir dönemde geldi.





Operasyonun "mantıki sonucuna" ulaştırılması yönündeki ifade, Moskova'nın Kiev ve Batılı ortaklarının direnişine rağmen açıklanan tüm hedeflere ulaşma niyetini gösteriyor.





Soydaşlar için göç prosedürlerinin basitleştirilmesi, Rusya'nın ülke dışındaki Rusça konuşan nüfusla kültürel ve insani bağları güçlendirmeye yönelik uzun vadeli demografik ve insani politikasıyla uyumlu görünüyor.