Samanyolu Haber /Dünya / Putin: Donbas Rus toprağıdır, sonuna kadar gideceğiz /10 Aralık 2025 13:26

Putin: Donbas Rus toprağıdır, sonuna kadar gideceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı bir etkinlikte, Donbas’ın Rus toprağı olduğunu ve operasyonda sonuna kadar gidecekleri vurgusunu yaptı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Putin, Donbas'ın toprak bütünlüğü ve özel askeri operasyonun hedefleri konusundaki kararlılığını yineledi. "Donbas, Rusya toprağıdır, bu tarihi bir gerçektir. Özel askeri operasyonu mantıki sonucuna ve tüm hedeflerin gerçekleşmesine kadar götüreceğiz" ifadelerini kullandı. 

Putin ayrıca, yurtdışından Rusya'ya taşınmak isteyen Rusça konuşan soydaşlara yönelik prosedürlerin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı, "Rusya'ya taşınan yurtdışındaki Rusça konuşan soydaşlar için herhangi bir sınav olmamalıdır" dedi.

Göçmen çocuklarına özel bir vurgu yapan Putin, "Onlar zaten bizim vatandaşlarımız. Bunlar hayatlarını ve çocuklarının kaderini Rusya'ya bağlayan insanlardır. Yurtdışından Rusya'ya taşınan soydaşların çocukları hiçbir sınav vermemelidir" açıklamasını yaptı.

Moskova’nın hedeflere ulaşma niyeti 

Bu açıklamalar, Ukrayna'daki çatışmanın devam ettiği ve Rusya'nın yeni bölgeleri entegre etme ve yurtdışındaki soydaşları destekleme politikasını aktif bir şekilde yürüttüğü bir dönemde geldi.

Operasyonun "mantıki sonucuna" ulaştırılması yönündeki ifade, Moskova'nın Kiev ve Batılı ortaklarının direnişine rağmen açıklanan tüm hedeflere ulaşma niyetini gösteriyor. 

Soydaşlar için göç prosedürlerinin basitleştirilmesi, Rusya'nın ülke dışındaki Rusça konuşan nüfusla kültürel ve insani bağları güçlendirmeye yönelik uzun vadeli demografik ve insani politikasıyla uyumlu görünüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin: Donbas Rus toprağıdır, sonuna kadar gideceğiz Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:49:40