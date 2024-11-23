Putin: Dünyada bu füzeye karşı koyacak araç yok





'TESTLERİ SAVAŞ KOŞULLARINDA SÜRDÜRECEĞİZ'





'OREŞNİK, AVRUPA ÇAPINDAKİ HEDEFLERİ VURABİLİR'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yönetimi, askeri sanayi temsilcileri ve füze sistemleri üreticileri ile toplantı yaptı.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, toplantıda konuşan Putin, Rusya'nın 21 Kasım günü, Ukrayna'nın askeri tesisine saldırısı sırasında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzenin başarıyla test edildiğini söyledi.“Rusya'nın bugün yeni tehditlerle karşı karşıya kaldığını” ifade eden Putin, “Bu nedenle bu tür silahların geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, ülkemiz için hayati önem taşıyor. Dün test edilen silah sistemi, Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlam garantörü. Dünyada kimse buna benzer silaha sahip değil. Bugün dünyada bu füzeye karşı koyacak, bunu engelleyecek araç yok. Yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.Oreşnik füzesinin “stratejik silah “olmadığını ancak söz konusu silahların gücüne sahip olduğunun altını çizen Putin, bu füzenin seri üretimine geçileceği ve Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin kullanımına verileceğini aktardı.Bu tarz testleri savaş koşullarında güvenlik tehditlerine bağlı olarak sürdüreceklerini belirten Putin, bunun için gerekli potansiyele sahip olduklarını söyledi.Putin, "Oreşnik'ten başka Rusya'da test edilmek üzere çalışma aşamasında bulunan birden fazla sistem var. Bu sistemler de test edildikten sonra seri üretime geçilecek. Böylece orta ve kısa menzilli silah grubuna sahip olacağız” dedi.Putin, "Oreşnik" sistemini üretenlere devlet ödülleri verileceğini açıkladı.Ukrayna'da “özel askeri operasyon” olarak adlandırdıkları saldırının devam ettiğine işaret eden Putin, “Operasyonun tüm hedeflerine ulaşılacak. Rusya'nın güvenliği de sağlam şekilde sağlanacak” ifadelerini kullandı.Toplantıya katılan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev, dünyada "Oreşnik" füzesine benzer sistemlerinin bulunmadığını belirterek, "Füzenin donatımı, mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşmayı garanti ediyor. Bu silah, belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki hedefleri vurabilir" şeklinde konuştu.