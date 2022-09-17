Putin’e kameralar önünde soğuk duş

Bu hafta bütün dünya Özbekistan’ı yakından takip etti… Zira Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Semerkant’ta düzenlenen zirvesine aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev gibi isimler katıldı.







Liderler toplantıların arasında ikili görüşmelerde de bulunurken, batı dünyasının “AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Putin’le diyaloğunu koparmayan sayılı liderlerden biri” olarak tanımladığı Hindistan Başbakanı Modi’nin Rus lidere yönelik sözleri gündem oldu.





“SİZE BUNU TELEFONDA DA SÖYLEDİM”

Özbekistan’da ikili görüşme gerçekleştiren Modi, gıda, gübre ve yakıt güvenliğinin dünyanın en ciddi sorunları olduğunu söylerken, “Günümüz savaş çağı değil ve ben bunu size telefonda da söyledim” ifadesini kullandı. Putin ise Modi’den gelen bu yoruma, “Biz de bunun bir an önce bitmesini istiyoruz” dedi. Modi, dünyanın birlikte ilerleyebilmesi için demokrasi, diplomasi ve diyaloğa ihtiyacı olduğunu da dile getirdi.





Modi’nin sözleri üzerine Putin, “Sizin Ukrayna ile yaşanan anlaşmazlıkta konumunuzu biliyoruz ve sizin endişelerinizi biliyoruz. Hepimiz bunların hepsinin bir an önce bitmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.