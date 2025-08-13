Samanyolu Haber /Dünya / Putin’e yakın iş insanı 'şüpheli' şekilde öldü /13 Ağustos 2025 13:31

Putin’e yakın iş insanı 'şüpheli' şekilde öldü

Rusya’nın en büyük gayrimenkul şirketlerinden Samolet Group’un en büyük hissedarı Mikhail Kenin, 57 yaşında ani ve şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni açıklanmayan Kenin, Kremlin’e yakın isimler arasında son dönemde yaşanan esrarengiz ölümler zincirine eklendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olduğu iddia edilen 57 yaşındaki Mikhail Kenin, Rusya’nın en büyük gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Samolet Group’un en büyük hissedarıydı.

Moskova bölgesinde çok sayıda proje geliştiren şirket, Kremlin’in güvendiği dört büyük geliştirici arasında yer alıyordu.

Samolet, 10 Ağustos Pazar günü yaptığı açıklamada Kenin’in ölümünü doğruladı: 

“Bugün girişimci ve yatırımcı Mikhail Kenin’in hayatını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz.” 

Açıklamada Kenin, “doğal yeteneklere sahip, risk alabilen ve zor kararlar verebilen, iz bırakan bir lider” olarak tanımlandı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kenin’in ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak ani ve beklenmedik vefatı, son yıllarda Rusya’nın ekonomik elitleri arasında görülen “şüpheli ölümler” zincirinin son halkası oldu. 

Intellinews’in aktardığına göre, Kenin geçen yıl Kasım ayında elindeki %32’lik şirket hissesini satmaya çalışmıştı.

Samolet’in satışları 2024’te yüksek faiz oranları ve kaldırılan mortgage vergi indirimleri nedeniyle %44 düşmüştü.

ALASKA ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK GELİŞME
Kenin’in ölümü, Putin’in 15 Ağustos Cuma günü Alaska’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde geldi. 

Zirvede Ukrayna savaşında kalıcı ateşkes ve barış müzakerelerinin başlatılması konusunun ele alınması bekleniyor.

Avrupa’da ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer başta olmak üzere birçok lider, Washington ve Moskova’ya “Ukrayna’nın bu müzakerelerde mutlaka masada olması gerektiği” çağrısında bulunuyor.
