Samanyolu Haber /Gündem / Putin, Erdoğan’a resti çekti: İdlib’den hemen çık! /11 Ekim 2021 12:29

Putin, Erdoğan’a resti çekti: İdlib’den hemen çık!

ArtıGerçek.com yazarı İşxan Miroyev, bugünkü köşe yazısında, 'Putin, Erdoğan’dan Türk askerlerinin İdlib’den çekilmesini istedi. Böyle bir adım Rusya’nın artık İdlib’te Türkiye’yle işbirliği yapmayacağını gösteriyor.' dedi.

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İşte, Soçi görüşmesinin detaylarını da aktaran Miroyev'in bu günkü yazısı.

Putin, Erdoğan’dan Türk askerinin İdlib’den hemen çekilmesini istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Devlet Başkanı Recep Erdoğan arasında yapılan görüşmelerin içeriği basına sızmaya başladı.

Bu bilgilere göre Putin’in, Erdoğan’dan derhal Türk ordusunu İdlib’ten çekmesini istediği aksi durumda Rusya uçaklarının ve Suriye ordusunun hedefi olacakları uyarısında bulunduğu dile getiriliyor.

Şu anda Türkiye ordusunun durumu çok sorunlu. Kısa zaman içerisinde 5 general ve 600’e yakın subay ordudan istifa etti. Rusya şimdilik Türk ordusunun barışçıl bir yolla Suriye’yi terk etmesini dayatmakta ama eğer bu gerçekleşmezse o zaman güç kullanılabileceği ileri sürülüyor.

Ankara’nın Suriye’deki politikası birçok soru işareti barındırmakta. İdlib’teki gerginlik giderek artmakta. İdlib’te Türk ordusunun yaklaşık 30 tane kontrol noktası var. Türkiye’nin buradaki pozisyonunu koruma konusunda giderek daha çok zorlandığı anlaşılmakta.

Rusya ve Suriye savaş uçakları İdlib’e her gün hava saldırıları düzenlemekte. Aynı zamanda Suriye ordu güçleri Sarakayıb etrafını iyice sardı ve Türk ordusunu buradaki güçleri hareket edemez hale geldi.

Eylül ayındaki görüşmelerde İdlib yine en önemli tartışma noktasıydı. Artık İdlib’te yolun sonuna gelinmiş görünüyor. Farklı kanalardan yansıyan bilgilere göre Rusya, net bir şekilde Türkiye’den buradan çekilmesini istedi, hatta dayattı.

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmaları şu ana kadar Türk ordusunun bölgede kalmasını kolaylaştırıyordu.

Ve bu anlaşma Suriye ordusunun bölgede kapsamlı bir operasyon başlatmasını engelliyordu.

Şimdi ise Rusya, Türkiye’den ordusunu doğudaki İdlib ve Serakayıp arasındaki 6 tane kontrol noktasından çekmesini talep ediyor ve bu konuda kararlı gözüküyor.

Bu sayede Suriye hükümet güçleri kuzey-doğudan İdlib’e karşı kapsamlı bir operasyon başlatarak İdlib’i özgürleştirebilecek.

Böyle bir adım Rusya’nın bundan sonra İdlib’de Türkiye’yle işbirliği yapmaya ihtiyaç duymadığını gösteriyor.

Rusya Türkiye’nin İdlib’in kuzeyindeki askeri varlığını sınırlandırmak istiyor.

Önümüzdeki zaman bunun ne kadar doğru olup olmadığını gösterecek.
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