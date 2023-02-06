Putin, Erdoğan ve Esad'a başsağlığı diledi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, deprem sonucu hayatını kaybedenler için Türkiye ve Suriye liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve Beşar Esad'a baş sağlığı telgrafı gönderdi. Kremlin web sitesinde yayınlanan mesajında Devlet başkanı Putin, Erdoğan’a “Ülkenizde yaşanan büyük depremin neden olduğu ölümler ve yıkımdan ötürü samimi başsağlığı dileklerimi kabul edin. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına acılarını paylaştığımı, yaralananlara acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Deprem sonucu gereken yardımı göstermeye hazırız.” İfadeleri yer aldı.





Sabah saatlerinde ise Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yardıma hazırız mesajı geldi. Yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağının gönderilmeye hazır olduğu bildirildi.