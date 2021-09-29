Putin - Erdoğan zirvesinin perde arkası!

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası ortak basın açıklaması yapılmadı. Uzun süre sonra gerçekleşen kritik görüşmende Rusya-Türkiye ilişkilerinde yakın geleceğe yönelik başta Suriye ve özellikle İdlib kaynaklı görüş ayrılıkları gündeme geldi. Enerji yatırımları, Libya gibi başlıklar da liderler düzeyinde masaya yatırıldı.







Gazeteci Erkam Tufan'ın You Tube kanalında yaptığı özel programa katılan, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Direktörü Andrey Kortunov görüşmeyi değerlendirdi .





Görüşme öncesinde ABD’den bir sonuç alamamış Erdoğan'ın olduğuna dikkat çeken Kortunov ,Kremlin'in , Erdoğan’nın BM konuşmasına kızdığını söyledi





Rusya tarafının görüşmenin olduğu saati sona ana kadar resmi olarak açıklamadığını hatırlatan Kortunov, Bunun Putin'in bir mesajı olarak algılanması gerektiğini söyledi







