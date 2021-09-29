Samanyolu Haber /Gündem / Putin - Erdoğan zirvesinin perde arkası! /29 Eylül 2021 23:02

Putin - Erdoğan zirvesinin perde arkası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi’de bir araya geldi.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası ortak basın açıklaması yapılmadı. Uzun süre sonra gerçekleşen kritik görüşmende Rusya-Türkiye ilişkilerinde yakın geleceğe yönelik başta Suriye ve özellikle İdlib kaynaklı görüş ayrılıkları gündeme geldi. Enerji yatırımları, Libya gibi başlıklar da liderler düzeyinde masaya yatırıldı.

Gazeteci Erkam Tufan'ın You Tube kanalında yaptığı özel programa katılan, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Direktörü Andrey Kortunov görüşmeyi değerlendirdi . 

Görüşme öncesinde ABD’den bir sonuç alamamış Erdoğan'ın olduğuna dikkat çeken Kortunov ,Kremlin'in , Erdoğan’nın BM konuşmasına kızdığını söyledi 

Rusya tarafının görüşmenin olduğu saati sona ana kadar resmi olarak açıklamadığını hatırlatan Kortunov, Bunun Putin'in bir mesajı olarak algılanması gerektiğini söyledi 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin - Erdoğan zirvesinin perde arkası! Sonraki Haber >>

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:15:07