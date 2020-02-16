'Putin, Erdoğan'a 48 saat süre mi tanıdı?'

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrılmasının ardından, Putin'in Erdoğan'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'den çıkması için 48 saat süre verdiği yönündeki iddiaların Ankara kulislerinde konuşulduğunu yazdı.







Takan, yine kulislerdeki bir başka tartışmanın da yeniden Avrupa Birliği (AB) rotasına dönüş olduğuna değindi ve, "Brüksel’in şefaatine tekrar geri mi dönüyorsunuz?.. Ne için ne pahasına" sorusunu yöneltti.





TSK'nin İdlib'deki durumuyla ilgili, "Türk Milleti’nin temel kolunu olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tasfiye ede ede –acı içinde ve utanarak söylüyorum- Esad ordusunun karşısında bozguna uğrayacak hale düşürdünüz. Yazıklar olsun!" tepkisini gösteren Takan, Rusya'nın İdlib'deki Türk askeri gözlem noktalarının görüntülerini yayınladığını da hatırlattı ve ekledi:





"Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Türkiye'ye yönelik, “Davet edilmediğiniz bir ülkenin topraklarında size saldırı olması doğaldır” sözlerine de tepki gösteren Takan, "O rezil açıklamanın Türkiye’de duyulduğu saatlerde Rus medyasına göz attım. Bazı Rus haber sitelerinde “Suriye ordusu, TSK gözlem noktasını ele geçirdi” başlıklı görüntülü haberler veriyorlardı. “Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun ilerleyişi devam ederken Türkiye’nin bölgeye ilişkin Moskova ve Şam ile yaşadığı kriz de büyüyor” denilirken “İdlib’deki Türk askeri gözlem noktalarını kuşatmaya başlayan Esad’a bağlı ordu, Tel Eys’deki gözlem noktasının denetimini de ele geçirdi” diye iddia ediliyordu.





Ne oldu bekaya?.. Ne oldu, “Şam’a girin” efelenmelerine?.. Ne oldu, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak” diklenmelerine?..Cevap verin muhteremler!.. Cevap verin bu küstah sözcüye ve Rus kanallarında dolaşan görüntülere!"