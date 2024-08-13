SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA







Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Kursk ve çevre illere yönelik saldırıları sonrası olağanüstü toplantıda Kiev rejimiyle konuşacak bir şey kalmadığını vurguladı.

Putin, Kiev’in müzakere pozisyonlarını güçlendirmek amacıyla provokasyonlarda bulunduğunu iddia ederek, “Batı, Ukraynalılar eliyle bizimle savaşıyor” dedi. Ayrıca, barışçıl çözüm önerilerini reddeden Kiev’in, Batılı efendilerinin talimatlarını yerine getirdiğini öne sürdü.Kursk bölgesinde yaşanan çatışmalara da değinen Putin, Rus birliklerinin ilerlediğini ve düşmana gereken cevabın verileceğini söyledi. Kursk bölgesinde yaşanan son olaylar, Ukrayna’nın barışa yanaşmadığını bir kez daha gösterdiğini belirten Putin, “Artık konuşulacak bir şey kalmadı” dedi.Putin, Ukrayna’nın saldırgan tutumuna karşı Rusya’nın kararlı duruşunu sürdüreceğini ifade ederken, müzakerelerin bu şartlar altında imkansız olduğunu vurguladı. Putin’in bu sert çıkışı, iki ülke arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.Toplantıda, bölgedeki sivil kayıplar ve Ukrayna’nın saldırıları sonucu oluşan zararlar da ele alındı.Kursk Bölgesi Valisi Alexey Smirnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında bulunan bölgelerdeki duruma dair önemli bilgiler paylaştı.Smirnov, Ukrayna güçlerinin bölgedeki 28 yerleşim yerini kontrol ettiğini ve bu bölgelerdeki yaklaşık 2 bin kişinin akıbetinin bilinmediğini bildirdi.Smirnov, Ukrayna’nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırılarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 121 kişinin ise yaralandığını ifade etti.Vali bugüne kadar Kursk bölgesinin sınır bölgelerinden 121 bin kişinin tahliye edildiğini ve tahliye edilen kişilere 10 bin ruble ödeme yapıldığını söyledi. Ayrıca, bölgede gönüllülerin nüfusun tahliyesine sürekli olarak yardım ettiklerini belirtti.Smirnov, Ukrayna ordusunun bölgede 12 km derinliğe ve 40 km genişliğe kadar nüfuz ettiğini ifade ederek, bölgede 90 müfreze kalesinin inşa edildiğini kaydetti.Bu gelişmeler, Kursk bölgesindeki sivil nüfusun maruz kaldığı tehlikenin ciddiyetini ve bölgedeki durumun hassasiyetini ortaya koyuyor.