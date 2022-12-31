Samanyolu Haber /Dünya / Putin geri adım attı /31 Aralık 2022 16:52

Putin geri adım attı

Rusya, Batılı ülkelerin gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verdi. Buna göre, batılı ülkeler borçlarını dolar veya Euro gibi para birimleriyle ödeyebilecek.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle "dost olmayan" Batılı ülkelerin, Rus doğalgazına yönelik borçlarını dolar veya Euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verildi.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya'ya yaptırım uygulayan ve "dost olmayan" şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin, Rus gazı için yalnızca rubleyle ödeme yapabileceklerine yönelik kararda değişikliğe gidildi.

DURDURULAN GAZ SEVKİYATI BAŞLAYACAK MI?

Rus gazı ithal eden "dost olmayan" ülkelerin, borçlarını dolar veya Euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verilen kararnameye göre, söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.

Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan ülkelerin Gazprombank'ta hesap açmaları gerekirken ödemelerin, bu bankaya yapılmasının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda rubleye çevriliyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.
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