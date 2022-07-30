Samanyolu Haber /Dünya / Putin hakkında flaş iddia: Ukrayna'da kaybederse kaçacak /30 Temmuz 2022 12:27

Putin hakkında flaş iddia: Ukrayna'da kaybederse kaçacak

Rusya'da bir Telegram kanalından yayılan ve Kremlin'den kaynaklara dayandırılan iddia uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinni beşinci ayı geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kaybetmesi durumunda Rusya'dan kaçacağı öne sürüldü. Putin'in olası rotasında ise Türkiye detayı dikkat çekti.

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Kremlin’in içerisinden kaynaklar tarafından yayınlandığı iddia edilen bir Telegram paylaşımı uluslararası kamuoyunda gündem oldu. İngiliz basınında yer alan ve Kremlin’e yakın kaynaklar tarafından paylaşıldığı iddia edilen Telegram açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ona yakın kişilerin Ukrayna’da yenilmesi durumunda Rusya’dan kaçmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Donbass’taki saldırıların durması, Herson’un Ukrayna ordusunun eline geçme ihtimalinin artması ve Batı’nın uyguladığı yaptırımlar sonucu ekonomideki zor durumun ülkede ‘ruh hali değişikliği’ yarattığı iddia edilirken, Putin’in bu durumun farkında olduğu ve endişe ettiği öne sürüldü.

SURİYE’YE KAÇMAYI PLANLIYOR
Haberlerde, ‘Putin’in kendisi ve maiyeti Rusya’dan tahliye için planlar hazırlıyor.” ifadeleri kullanıldı. Putin’in ve yakınlarının ülkeyi terk etme durumunda,  en yakın dost devlet olarak kabul edilen Beşar Esad yönetimindeki Suriye’ye kaçacakları da öne sürüldü.

Telegram’dan yayınlanan mesajda, Rusya’dan Suriye’ye yapılacak herhangi bir uçuşun NATO ülkesi olan Türkiye’den geçmek zorunda kalacağına dikkat çekildi.

Kremlin’in içerisinden kaynaklar, Türkiye ve İran’ın Putin ile dengeli ilişkiler sürmesinin ‘pazarlık kozu açısından’ faydalı olduğunu da öne sürdü. İngiliz basını, Rusya’da olan biteni sayfalarına taşırken, Putin’in olası bir kaçış planında Türkiye’nin ve Erdoğan’ın rolünün merak konusu olduğunu belirtti.
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