Samanyolu Haber /Dünya / Putin halk desteğini kaybetti: Her 4 Rus'tan 3’ü Ukrayna savaşına karşı /04 Aralık 2022 16:32

Putin halk desteğini kaybetti: Her 4 Rus'tan 3’ü Ukrayna savaşına karşı

Rusya’da yapılan yeni bir ankette, Rusya’da Ukrayna’daki savaşı destekleyen insanların sayısı son 6 ayda yüzde 57’den yüzde 25’e kadar düşüş gösterdi. Rusya’da her 4 kişiden yalnızca 1’i Rus birliklerinin Ukrayna’da tutulmasını desteklemesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i zor durumda bıraktı.

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Karar gazetesinin aktardığına göre, Kremlin’in Federal Muhafız Servisi tarafından üst düzey hükümet yetkilileri için hazırlanan bir rapor, bağımsız bir haber sitesi olan Meduza tarafından yayınlandı. Buna göre, destekteki düşüş, Rusya’nın on binlerce erkeğin seferber edilmesi ve cepheye gönderilmesi emrini vermesinin ardından geldi. Putin, geçen hafta askerlerin eşleriyle yaptığı halka açık bir toplantıyla artan öfkeyi yatıştırmaya çalıştı.

Yakın zamanda seferber edilen Rus askerler için yetersiz eğitim ve ekipmanla ilgili raporlar ortaya çıkmaya devam ederken, ön saflarda ise askerlerdeki zayiatın seviyeleri yüksek olmaya devam ediyor.

RUSLAR BARIŞ MÜZAKERELERİNİN BAŞLAMASINI İSTİYOR

Rusya’da faaliyet yürüten, kamuoyu araştırmaları, anket ve sosyolojik araştırmalar yapan bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan Levada Merkezi’nin başkanı Denis Volkov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İnsanlar Ukrayna’daki savaşı, kendilerini ilgilendirmeyen bir durum olarak algıladılar. Artık cephedeki riskler arttı ve Ruslar barış müzakerelerinin başlamasını istiyor” dedi.

Diğer taraftan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, iki gün önce yaptığı açıklamada, yeni silahlara yapılan askeri harcamaların gelecek yıldan itibaren yüzde 50 artacağını söyledi.

Şoygu, ülke genelindeki silah ve mühimmat fabrikalarının, devam eden Ukrayna savaşının artan ihtiyaçlarını karşılamak için fazla mesai yaptıklarını açıkladı.

Şoygu, ayrıca Rusya’nın en yeni nükleer kapasiteli silahlarını barındırmak için yapılan çalışmalar da dahil olmak üzere, Rus nükleer füzelerine ev sahipliği yapan askeri üslerde “büyük bir inşaat” planladığını söyledi.

UKRAYNALILAR CANLARINI KURTARMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Bu arada çaresiz Ukraynalılar, kasaba ve köyleri elektriksiz ve ısıtmasız bırakan son Rus füze saldırılarının ardından canlarını kurtarmak için mücadele ediyor.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, Ukraynalılar güvenlik kurallarını hiçe sayarak yaygın elektrik kesintileri nedeniyle evlerini ısıtmaya çalışırken son 24 saat içinde çıkan yangınlarda en az dokuz kişinin öldüğünü bildirdi.
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