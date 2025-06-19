Putin, Hamaney'e suikast açıklamaları için net konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (PMEF) kapsamında dünya çapındaki haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya geldi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre görüşmede, İran-İsrail gerilimi ve bölgesel güvenlik konuları da gündeme geldi.





Putin, Moskova’nın bölgedeki krizlere yönelik barışçıl çözüm yollarını önerdiğini belirterek, “Biz kimseye bir şey dayatmıyoruz. Sadece bu durumdan çıkışın nasıl olabileceğini anlatıyoruz. Nihai karar, elbette İran ve İsrail’in siyasi liderliğine aittir” dedi.





Putin, İran’ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarlarını korurken, aynı zamanda İsrail’in güvenlik endişelerinin de giderilebileceğini söyledi. Moskova’nın bu konuda hem İran’a, hem İsrail’e, hem de ABD’ye öneriler sunduğunu ifade etti:





“İran’ın barışçıl atom enerjisi geliştirme planları, özellikle tarım ve tıp alanlarında uygulanabilir. Bu alanda İran’la birlikte çalışabiliriz. Detaylara girmeyeceğim ama çok sayıda önerimiz oldu. İsrail ve ABD tarafıyla da bu detaylar konuşuldu. Bu önerilerle İran’ın çıkarları korunabilir ve İsrail’in güvenlik kaygıları azaltılabilir.”





“İRAN İLE GÜVEN DÜZEYİMİZ YÜKSEK”





Rusya’nın İran’la ilişkilerine de değinen Putin, iki ülke arasında “çok iyi” ilişkiler olduğunu vurguladı.





Putin, “İran’la aramızda yüksek düzeyde bir güven var” dedi.





HAMANEY'E SUİKAST İDDİASI





Putin, İsrail’in İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e suikast düzenleyebileceği yönündeki iddialara da sert tepki gösterdi.





Putin, “Bu konunun konuşulmasını dahi istemem” diyerek böyle bir senaryoyu kabul edilemez bulduğunu ifade etti.