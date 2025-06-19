Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Hamaney'e suikast açıklamaları için net konuştu /19 Haziran 2025 09:25

Putin, Hamaney'e suikast açıklamaları için net konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’a geçmişte hava savunma sistemleri alanında iş birliği teklif ettiklerini, ancak Tahran’ın bu öneriye ilgi göstermediğini açıkladı. Putin ayrıca, İran-İsrail krizine dair barışçıl çözüm önerilerini taraflarla paylaştıklarını söyledi.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (PMEF) kapsamında dünya çapındaki haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya geldi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre görüşmede, İran-İsrail gerilimi ve bölgesel güvenlik konuları da gündeme geldi.

Putin, Moskova’nın bölgedeki krizlere yönelik barışçıl çözüm yollarını önerdiğini belirterek, “Biz kimseye bir şey dayatmıyoruz. Sadece bu durumdan çıkışın nasıl olabileceğini anlatıyoruz. Nihai karar, elbette İran ve İsrail’in siyasi liderliğine aittir” dedi.

Putin, İran’ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarlarını korurken, aynı zamanda İsrail’in güvenlik endişelerinin de giderilebileceğini söyledi. Moskova’nın bu konuda hem İran’a, hem İsrail’e, hem de ABD’ye öneriler sunduğunu ifade etti:

“İran’ın barışçıl atom enerjisi geliştirme planları, özellikle tarım ve tıp alanlarında uygulanabilir. Bu alanda İran’la birlikte çalışabiliriz. Detaylara girmeyeceğim ama çok sayıda önerimiz oldu. İsrail ve ABD tarafıyla da bu detaylar konuşuldu. Bu önerilerle İran’ın çıkarları korunabilir ve İsrail’in güvenlik kaygıları azaltılabilir.”

“İRAN İLE GÜVEN DÜZEYİMİZ YÜKSEK”

Rusya’nın İran’la ilişkilerine de değinen Putin, iki ülke arasında “çok iyi” ilişkiler olduğunu vurguladı.

Putin, “İran’la aramızda yüksek düzeyde bir güven var” dedi.

HAMANEY'E SUİKAST İDDİASI

Putin, İsrail’in İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e suikast düzenleyebileceği yönündeki iddialara da sert tepki gösterdi.

Putin, “Bu konunun konuşulmasını dahi istemem” diyerek böyle bir senaryoyu kabul edilemez bulduğunu ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin, Hamaney'e suikast açıklamaları için net konuştu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:23:33