Samanyolu Haber /Dünya / "Putin hata üstüne hata yapıyor" /28 Eylül 2022 20:16

"Putin hata üstüne hata yapıyor"

Ukrayna saldırıları nedeniyle Moskova yönetimine uygulanan yaptırımların başarılı olduğunu savunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hata üstüne hata yaptığını iddia etti.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna saldırıları nedeniyle Moskova yönetimine uygulanan yaptırımların başarılı olduğunu savunarak, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hata üstüne hata yaptığını iddia etti.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik kararının panikle alınmış hatalı bir karar olduğunu söyledi.

Scholz, kısmi seferberlik kararına atıfta bulunarak, “Bu, Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna’nın doğusundaki başarısızlıklarına karşı biraz panikle verilen bir tepki. Bu durum önemli ölçüde Rusya’da huzursuzluk meydana getiriyor. Putin hata üstüne hata yapıyor” dedi.

Rusya, bir hafta önce kısmi seferberlik ilan etmiş ve yaklaşık 300 bin kişinin silah altına alınacağını duyurmuştu.

‘Yaptırımlar son derece etkili’

Ukrayna savaşında Rusya’ya uygulanan yaptırımları savunan Scholz, “Yaptırımlar son derece etkili. Yaptırımların amacı Rus hükümetinin kampanyasının tamamen anlamsız olduğunu fark etmesini sağlamak. Putin, askerlerini geri çekerek ve ardından Kiev’le görüşmelere odaklanarak bu savaşı derhal sona erdirebilir” dedi.

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