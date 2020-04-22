Samanyolu Haber /Gündem / Putin ile ilgili haber yapmak yasaklandı! /22 Nisan 2020 21:16

Putin ile ilgili haber yapmak yasaklandı!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in görev süresi ile ilgili haberlerin ve araştırmaların yayımlandığı gazeteden tepki çeken bir adım geldi.

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Gazete bundan sonra Rusya'da faaliyet yürüten, kamuoyu araştırmaları, anket ve sosyolojik araştırmalar yapan bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan Levada Merkezi'nin anketleri ve Vladimir Putin’in görev süresi konusundaki haberlerine yer verilmeyeceğini açıkladı.

Rus haber portalı KO tarafından aktarılan bilgiye göre, “Vedomosti” gazetesinin yeni yayın yönetmeni Andrey Şmarov, Rusya'da faaliyet gösteren araştırma kuruluşu Levada Merkezi'nin anketlerini ve Vladimir Putin'in görev süresi ile ilgili haberleri yayınlamayı yasakladı.

Andrey Şmarov, bugün tüm çalışanlarına Levada Merkezi'nin haberlerde geçmeyeceğini bildirdi.

Bunun üzerine Levada Merkezi sosyo-kültürel araştırmalar bölümü yöneticisi Aleksey Levinson, “Vedomosti” ile olan iş birliğinin sona erdiğini açıkladı.

Levada Merkezi'nin Genel Müdürü Lev Gudkov ise “Bu benim için şaşırtıcı değil. Kremlin yönetimi bize ve bizim araştırmalarımıza her zaman düşmanca davrandı” dedi.
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