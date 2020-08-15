Samanyolu Haber /Dünya / Putin ile konuşmaya ihtiyacım var /15 Ağustos 2020 20:06

Putin ile konuşmaya ihtiyacım var

"Avrupa'nın son diktatörü" diye nitelenen Aleksandır Lukaşenko geçen hafta yapılan seçimi kazansa da ülkede protesto gösterileri devam ediyor.

SHABER3.COM

Geçen hafta yapılan tartışmalı seçimleri kazanarak üst üste 6'ncı defa devlet başkanı olan Aleksandır Lukaşenko, hükûmet karşıtı protestoların durduramayınca yüzünü yakın müttefiki Rusya'ya döndü.

Lukaşenko, protestoların komşusu Rusya'ya da sıçrayabileceğini iddia ederek, ''Vladimir Putin ile konuşmaya ihtiyacım var. Çünkü bu durum artık sadece Belarus'a tehdit değil." dedi.

Rus haber ajansı Interfax, Belarus medyasını kaynak göstererek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Lukaşenko'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. 

Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

33 RUS VATANDAŞINI GÖZALTINA ALMIŞTI

Moskova ile Minsk arasındaki ilişkiler seçimlerden önce 33 Rus vatandaşının Wagner paralı asker grubunun üyesi olduğunu iddiasıyla Belarus'ta gözaltına alınmasının ardından gerilmişti. 

Lukaşenko 33 kişinin seçim öncesi Belarus'u karıştırmak için Belarus'a gönderildiğini iddia etmişti.

Rusya dün bu vatandaşlarının 32'sinin ülkelerine geri gönderildiğini ve Belarus vatandaşlığı da olan bir kişinin Minsk'ta kaldığını duyurdu.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen pazar günü yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

6 gündür süren eylemlerde gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan binlerce göstericinin gözaltı merkezinde dövüldüğü iddia edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin ile konuşmaya ihtiyacım var Sonraki Haber >>

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:41:14